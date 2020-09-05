Хто, як і в чьому збирається пересіджувати корекцію на фонді і політичну кризу в Штатах?
зі. Я думав бути частково в золотодобувачах і ДМ (золото), а також в SQQQ (і схожих інструментах). Тепер ось думаю, чи може варто вийти повністю в кеш, а потім після падіння відкупити золотодобуваючі? Імхо, на корекції повинні падати, але ця криза і ситуація дуже нетипова! Може і не буде цікаво робити зайві рухи...
change_pm написав:Хто, як і в чьому збирається пересіджувати корекцію на фонді і політичну кризу в Штатах?
зі. Я думав бути частково в золотодобувачах і ДМ (золото), а також в SQQQ (і схожих інструментах). Тепер ось думаю, чи може варто вийти повністю в кеш, а потім після падіння відкупити золотодобуваючі? Імхо, на корекції повинні падати, але ця криза і ситуація дуже нетипова! Може і не буде цікаво робити зайві рухи...
Не паникуй. Коррекция копеешная, политического кризиса нет, просто идет жесткая предвыборная борьба. Наоборот в условиях этой борьбы рынок может стремительно вырасти. Остаемся в акциях. Цена на золотодобуваючі сейчас достаточно высокая. Если нет в портфеле вообще, то можно добавить. Я резко добавляю себе GLOG и NAT - танкеры для транспортировки сжиженого газа и нефти. Они сейчас на дне. В условиях зимы и выхода из чумы движуха восстановится. Уже начинается. И с остальными должно быть все нормально.
change_pm написав:Хто, як і в чьому збирається пересіджувати корекцію на фонді і політичну кризу в Штатах?
зі. Я думав бути частково в золотодобувачах і ДМ (золото), а також в SQQQ (і схожих інструментах). Тепер ось думаю, чи може варто вийти повністю в кеш, а потім після падіння відкупити золотодобуваючі? Імхо, на корекції повинні падати, але ця криза і ситуація дуже нетипова! Може і не буде цікаво робити зайві рухи...
Не паникуй. Коррекция копеешная, политического кризиса нет, просто идет жесткая предвыборная борьба. Наоборот в условиях этой борьбы рынок может стремительно вырасти. Остаемся в акциях. Цена на золотодобуваючі сейчас достаточно высокая. Если нет в портфеле вообще, то можно добавить. Я резко добавляю себе GLOG и NAT - танкеры для транспортировки сжиженого газа и нефти. Они сейчас на дне. В условиях зимы и выхода из чумы движуха восстановится. Уже начинается. И с остальными должно быть все нормально.
А в мене очікування, шо навпаки може жорстко впасти.
Впавший ринок - 100500% Трамп не виграє вибори. Перемога Байдена - удар піддих нафті і газу, і зелене світло - сонцю і іншим зеленим технологіям, які з початку року відросли на 70-80%.
change_pm написав:Хто, як і в чьому збирається пересіджувати корекцію на фонді і політичну кризу в Штатах?
зі. Я думав бути частково в золотодобувачах і ДМ (золото), а також в SQQQ (і схожих інструментах). Тепер ось думаю, чи може варто вийти повністю в кеш, а потім після падіння відкупити золотодобуваючі? Імхо, на корекції повинні падати, але ця криза і ситуація дуже нетипова! Може і не буде цікаво робити зайві рухи...
Не паникуй. Коррекция копеешная, политического кризиса нет, просто идет жесткая предвыборная борьба. Наоборот в условиях этой борьбы рынок может стремительно вырасти. Остаемся в акциях. Цена на золотодобуваючі сейчас достаточно высокая. Если нет в портфеле вообще, то можно добавить. Я резко добавляю себе GLOG и NAT - танкеры для транспортировки сжиженого газа и нефти. Они сейчас на дне. В условиях зимы и выхода из чумы движуха восстановится. Уже начинается. И с остальными должно быть все нормально.
Спасибо, хоть кто то пишет по реальные сделки. Большая позиция у вас на эти бумаги? Что ещё в чемодане?