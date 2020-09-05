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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 01:46

  airmax78 написав:
  trololo написав:А мне налили па 377 50 акций, уже штука в плюс

Кросавчег. А мой ордер на 350 не сработал. Пожадничал.

350 то був ордер не купити, а щоб потім поговорити.
Відчувати причетність - то теж праця, продовжуйте нас радувати.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 01:50

  Libo написав:
  trololo написав:Спасибо, хоть кто то пишет по реальные сделки. Большая позиция у вас на эти бумаги? Что ещё в чемодане?


Портфель консервативный. Позиций 30. Много лет. Сбережение, рост, дивиденды, реинвестирование. На досуге на кредите мелкие спекуляции на BA, LMT, CAT, NOC, TX, GD, ВАВА, UAL и др.

Маячня.
30 позицій приватна людина вести не може.
30 позицій вимагають 2-3 рази на рік змінювати конфігурацію і ребалансувати.
Навіть профі інвесторам це тяжко робити.
Більше схоже на піз...больство.
Я ще на валютній гілці помітив, що ви схильні до перебільшення.
Скажіть чесно, бухаєте сильно?
ib_investor
 
Повідомлень: 102
З нами з: 27.04.20
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