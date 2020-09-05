350 то був ордер не купити, а щоб потім поговорити.
Відчувати причетність - то теж праця, продовжуйте нас радувати.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Нед 06 вер, 2020 01:46
Додано: Нед 06 вер, 2020 01:50
Маячня.
30 позицій приватна людина вести не може.
30 позицій вимагають 2-3 рази на рік змінювати конфігурацію і ребалансувати.
Навіть профі інвесторам це тяжко робити.
Більше схоже на піз...больство.
Я ще на валютній гілці помітив, що ви схильні до перебільшення.
Скажіть чесно, бухаєте сильно?
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