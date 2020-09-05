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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Нед 06 вер, 2020 01:46
airmax78 написав: trololo написав:
А мне налили па 377 50 акций, уже штука в плюс
Кросавчег. А мой ордер на 350 не сработал. Пожадничал.
350 то був ордер не купити, а щоб потім поговорити.
Відчувати причетність - то теж праця, продовжуйте нас радувати.
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ib_investor
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Додано: Нед 06 вер, 2020 01:50
Libo написав: trololo написав:
Спасибо, хоть кто то пишет по реальные сделки. Большая позиция у вас на эти бумаги? Что ещё в чемодане?
Портфель консервативный. Позиций 30. Много лет. Сбережение, рост, дивиденды, реинвестирование. На досуге на кредите мелкие спекуляции на BA, LMT, CAT, NOC, TX, GD, ВАВА, UAL и др.
Маячня.
30 позицій приватна людина вести не може.
30 позицій вимагають 2-3 рази на рік змінювати конфігурацію і ребалансувати.
Навіть профі інвесторам це тяжко робити.
Більше схоже на піз...больство.
Я ще на валютній гілці помітив, що ви схильні до перебільшення.
Скажіть чесно, бухаєте сильно?
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ib_investor
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Додано: Нед 06 вер, 2020 12:03
ib_investor написав: Libo написав: trololo написав:
Спасибо, хоть кто то пишет по реальные сделки. Большая позиция у вас на эти бумаги? Что ещё в чемодане?
Портфель консервативный. Позиций 30. Много лет. Сбережение, рост, дивиденды, реинвестирование. На досуге на кредите мелкие спекуляции на BA, LMT, CAT, NOC, TX, GD, ВАВА, UAL и др.
Маячня.
30 позицій приватна людина вести не може.
30 позицій вимагають 2-3 рази на рік змінювати конфігурацію і ребалансувати.
Навіть профі інвесторам це тяжко робити.
Більше схоже на піз...больство.
Я ще на валютній гілці помітив, що ви схильні до перебільшення.
Скажіть чесно, бухаєте сильно?
Талант. Миллионщик. Успеваю. И еще работаю. Конечно бухаю. И еще хожу по бабам. Кроме того, пишу стихи и регулярно пишу для закрытого философского общества.
И тут много занимаюсь просветительской работой.
И что в этом такого?
Открой любую книгу из серии ЖЗЛ и посмотри сколько всего успевали эти выдающиеся люди по жизни. Каждый из нас сегодня может сделать в разы больше их - у нас есть интернет.
Собственно, для темы этой фондового рынка это все неважно. Ждем вторника. Каким он для нас будет? А будет он для нас ярко и сплошь зелёным
, как ваша популярная правящая партия ... Другие мнения будут?
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Libo
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Додано: Нед 06 вер, 2020 12:49
ib_investor написав: Libo написав: trololo написав:
Спасибо, хоть кто то пишет по реальные сделки. Большая позиция у вас на эти бумаги? Что ещё в чемодане?
Портфель консервативный. Позиций 30. Много лет. Сбережение, рост, дивиденды, реинвестирование. На досуге на кредите мелкие спекуляции на BA, LMT, CAT, NOC, TX, GD, ВАВА, UAL и др.
Маячня.
30 позицій приватна людина вести не може.
30 позицій вимагають 2-3 рази на рік змінювати конфігурацію і ребалансувати.
Навіть профі інвесторам це тяжко робити.
Більше схоже на піз...больство.
Я ще на валютній гілці помітив, що ви схильні до перебільшення.
Скажіть чесно, бухаєте сильно?
не вижу проблемы.
"так я могу и 500 символов в минуту печатать, но такая х%?я получается"
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baraka
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