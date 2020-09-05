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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 01:46

  airmax78 написав:
  trololo написав:А мне налили па 377 50 акций, уже штука в плюс

Кросавчег. А мой ордер на 350 не сработал. Пожадничал.

350 то був ордер не купити, а щоб потім поговорити.
Відчувати причетність - то теж праця, продовжуйте нас радувати.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 01:50

  Libo написав:
  trololo написав:Спасибо, хоть кто то пишет по реальные сделки. Большая позиция у вас на эти бумаги? Что ещё в чемодане?


Портфель консервативный. Позиций 30. Много лет. Сбережение, рост, дивиденды, реинвестирование. На досуге на кредите мелкие спекуляции на BA, LMT, CAT, NOC, TX, GD, ВАВА, UAL и др.

Маячня.
30 позицій приватна людина вести не може.
30 позицій вимагають 2-3 рази на рік змінювати конфігурацію і ребалансувати.
Навіть профі інвесторам це тяжко робити.
Більше схоже на піз...больство.
Я ще на валютній гілці помітив, що ви схильні до перебільшення.
Скажіть чесно, бухаєте сильно?
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 12:03

  ib_investor написав:
  Libo написав:
  trololo написав:Спасибо, хоть кто то пишет по реальные сделки. Большая позиция у вас на эти бумаги? Что ещё в чемодане?


Портфель консервативный. Позиций 30. Много лет. Сбережение, рост, дивиденды, реинвестирование. На досуге на кредите мелкие спекуляции на BA, LMT, CAT, NOC, TX, GD, ВАВА, UAL и др.

Маячня.
30 позицій приватна людина вести не може.
30 позицій вимагають 2-3 рази на рік змінювати конфігурацію і ребалансувати.
Навіть профі інвесторам це тяжко робити.
Більше схоже на піз...больство.
Я ще на валютній гілці помітив, що ви схильні до перебільшення.
Скажіть чесно, бухаєте сильно?


Талант. Миллионщик. Успеваю. И еще работаю. Конечно бухаю. И еще хожу по бабам. Кроме того, пишу стихи и регулярно пишу для закрытого философского общества. 8) И тут много занимаюсь просветительской работой. :?
И что в этом такого? :roll:
Открой любую книгу из серии ЖЗЛ и посмотри сколько всего успевали эти выдающиеся люди по жизни. Каждый из нас сегодня может сделать в разы больше их - у нас есть интернет. 8)
Собственно, для темы этой фондового рынка это все неважно. Ждем вторника. Каким он для нас будет? А будет он для нас ярко и сплошь зелёным, как ваша популярная правящая партия ... Другие мнения будут? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 12:49

  ib_investor написав:
  Libo написав:
  trololo написав:Спасибо, хоть кто то пишет по реальные сделки. Большая позиция у вас на эти бумаги? Что ещё в чемодане?


Портфель консервативный. Позиций 30. Много лет. Сбережение, рост, дивиденды, реинвестирование. На досуге на кредите мелкие спекуляции на BA, LMT, CAT, NOC, TX, GD, ВАВА, UAL и др.

Маячня.
30 позицій приватна людина вести не може.
30 позицій вимагають 2-3 рази на рік змінювати конфігурацію і ребалансувати.
Навіть профі інвесторам це тяжко робити.
Більше схоже на піз...больство.
Я ще на валютній гілці помітив, що ви схильні до перебільшення.
Скажіть чесно, бухаєте сильно?


не вижу проблемы.

"так я могу и 500 символов в минуту печатать, но такая х%?я получается" :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 14:21

  change_pm написав:А в мене очікування, шо навпаки може жорстко впасти.

Впавший ринок - 100500% Трамп не виграє вибори.
Перемога Байдена - удар піддих нафті і газу, і зелене світло - сонцю і іншим зеленим технологіям, які з початку року відросли на 70-80%.



Негатив и пессимизм в случае победы Байдена разгоняют трампоботы. Трамп перевирает экономический план Байдена с точностью до наёборот. Если Трамп пообещал на инфраструктуру $1 трлн., то Байден на модернизацию всей американской экономики $2 трлн. Демократы больше не упоминают о глобализации. Глобализацию окончательно похоронила миграция и коронавирус. Байден призывает сконцентрироваться на новой науке и на новых производствах именно в США. Возврат к разуму в доходах СЕО и простых людей. Минималка $15. Новая энергетика. Новая жилищная программа. Новое автомобилестроение.
Где тут причина для обвала фондового рынка? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:56

Тут деякі люди кажуть, що пенсійні фонди будуть робити перебалансіровку своїх портфелів до кінця року - виходячи з акцій, і заходячі в бонди.

Це може привести до деякого падіння акцій...

Ще тут деякі кажуть, що американські банки НЕ доформували резерви під неповерення кредитів. Наприклад, бакни ЮК сформували 270%, американські тільки 50%.

Чи не може це знизити ціни на банківські акції? На все шьорт? :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 17:19

  change_pm написав:Тут деякі люди кажуть, що пенсійні фонди будуть робити перебалансіровку своїх портфелів до кінця року - виходячи з акцій, і заходячі в бонди.

Це може привести до деякого падіння акцій...

Ще тут деякі кажуть, що американські банки НЕ доформували резерви під неповерення кредитів. Наприклад, бакни ЮК сформували 270%, американські тільки 50%.

Чи не може це знизити ціни на банківські акції? На все шьорт? :)


Деза. С какой стати? Дивидендная доходность по акциям выросла, а по бондам должна снизиться и надолго. Ожидания по росту курса акций тоже растут. Даже в грозные 2007-2009 гг. американские ПФы не шарахнулись из акций и в итоге принесли большую выгоду пенсам.
А с банковскими кредитами пока непонятка. Там разные ковидные моратории, льготы и гарантии. Когда это все закончится, тогда и увидим реальную картину по проблемным кредитам. Я не фан американского банковского сектора. Чисто психологически нашему челу трудно представить процветающий ссудный бизнес под 3% годовых на 30 лет. Реальная инфляция выше. И банковским работникам сами ежегодно з/п на 3% в среднем повышают. Что-то тут не так. Что-то масоны нам не договаривают. 8) Явно зарабатывают не на своих банках, а через них на другом. Как у нас в свое время Беня, как открыто это делает UBS Group AG. :?
Libo
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