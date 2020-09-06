Портфель консервативный. Позиций 30. Много лет. Сбережение, рост, дивиденды, реинвестирование. На досуге на кредите мелкие спекуляции на BA, LMT, CAT, NOC, TX, GD, ВАВА, UAL и др.
|
|
|
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Нед 06 вер, 2020 00:05
Додано: Нед 06 вер, 2020 01:46
Додано: Нед 06 вер, 2020 01:50
Маячня.
30 позицій приватна людина вести не може.
30 позицій вимагають 2-3 рази на рік змінювати конфігурацію і ребалансувати.
Навіть профі інвесторам це тяжко робити.
Більше схоже на піз...больство.
Я ще на валютній гілці помітив, що ви схильні до перебільшення.
Скажіть чесно, бухаєте сильно?
Додано: Нед 06 вер, 2020 12:03
Талант. Миллионщик. Успеваю. И еще работаю. Конечно бухаю. И еще хожу по бабам. Кроме того, пишу стихи и регулярно пишу для закрытого философского общества. И тут много занимаюсь просветительской работой.
И что в этом такого?
Открой любую книгу из серии ЖЗЛ и посмотри сколько всего успевали эти выдающиеся люди по жизни. Каждый из нас сегодня может сделать в разы больше их - у нас есть интернет.
Собственно, для темы этой фондового рынка это все неважно. Ждем вторника. Каким он для нас будет? А будет он для нас ярко и сплошь зелёным, как ваша популярная правящая партия ... Другие мнения будут?
Додано: Нед 06 вер, 2020 12:49
не вижу проблемы.
"так я могу и 500 символов в минуту печатать, но такая х%?я получается"
Додано: Нед 06 вер, 2020 14:21
Негатив и пессимизм в случае победы Байдена разгоняют трампоботы. Трамп перевирает экономический план Байдена с точностью до наёборот. Если Трамп пообещал на инфраструктуру $1 трлн., то Байден на модернизацию всей американской экономики $2 трлн. Демократы больше не упоминают о глобализации. Глобализацию окончательно похоронила миграция и коронавирус. Байден призывает сконцентрироваться на новой науке и на новых производствах именно в США. Возврат к разуму в доходах СЕО и простых людей. Минималка $15. Новая энергетика. Новая жилищная программа. Новое автомобилестроение.
Где тут причина для обвала фондового рынка?
Додано: Нед 06 вер, 2020 15:56
Тут деякі люди кажуть, що пенсійні фонди будуть робити перебалансіровку своїх портфелів до кінця року - виходячи з акцій, і заходячі в бонди.
Це може привести до деякого падіння акцій...
Ще тут деякі кажуть, що американські банки НЕ доформували резерви під неповерення кредитів. Наприклад, бакни ЮК сформували 270%, американські тільки 50%.
Чи не може це знизити ціни на банківські акції? На все шьорт?
Додано: Нед 06 вер, 2020 17:19
Деза. С какой стати? Дивидендная доходность по акциям выросла, а по бондам должна снизиться и надолго. Ожидания по росту курса акций тоже растут. Даже в грозные 2007-2009 гг. американские ПФы не шарахнулись из акций и в итоге принесли большую выгоду пенсам.
А с банковскими кредитами пока непонятка. Там разные ковидные моратории, льготы и гарантии. Когда это все закончится, тогда и увидим реальную картину по проблемным кредитам. Я не фан американского банковского сектора. Чисто психологически нашему челу трудно представить процветающий ссудный бизнес под 3% годовых на 30 лет. Реальная инфляция выше. И банковским работникам сами ежегодно з/п на 3% в среднем повышают. Что-то тут не так. Что-то масоны нам не договаривают. Явно зарабатывают не на своих банках, а через них на другом. Как у нас в свое время Беня, как открыто это делает UBS Group AG.
Додано: Пон 07 вер, 2020 09:28
Доброго ранку, народ!
Не знаю, чи це віщий сон чи просто хотелка від підсвідомості, але наснилась мені під ранок Тесла по 100 баксів...
Думаю, чи вдягати шорти завтра
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|