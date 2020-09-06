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на рынках США Идеи для торговли на рынках США + Додати

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на тему Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.

#<1 ... 33343536 Додано: Нед 06 вер, 2020 00:05 trololo написав: Спасибо, хоть кто то пишет по реальные сделки. Большая позиция у вас на эти бумаги? Что ещё в чемодане? Спасибо, хоть кто то пишет по реальные сделки. Большая позиция у вас на эти бумаги? Что ещё в чемодане?



Портфель консервативный. Позиций 30. Много лет. Сбережение, рост, дивиденды, реинвестирование. На досуге на кредите мелкие спекуляции на BA, LMT, CAT, NOC, TX, GD, ВАВА, UAL и др. Портфель консервативный. Позиций 30. Много лет. Сбережение, рост, дивиденды, реинвестирование. На досуге на кредите мелкие спекуляции на BA, LMT, CAT, NOC, TX, GD, ВАВА, UAL и др. Libo 2

Повідомлень: 8404 З нами з: 14.11.11 Подякував: 353 раз. Подякували: 4047 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 вер, 2020 01:46 airmax78 написав: trololo написав: А мне налили па 377 50 акций, уже штука в плюс А мне налили па 377 50 акций, уже штука в плюс

Кросавчег. А мой ордер на 350 не сработал. Пожадничал. Кросавчег. А мой ордер на 350 не сработал. Пожадничал.

350 то був ордер не купити, а щоб потім поговорити.

Відчувати причетність - то теж праця, продовжуйте нас радувати. 350 то був ордер не купити, а щоб потім поговорити.Відчувати причетність - то теж праця, продовжуйте нас радувати. ib_investor Заблокований Повідомлень: 102 З нами з: 27.04.20 Подякував: 14 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 вер, 2020 01:50 Libo написав: trololo написав: Спасибо, хоть кто то пишет по реальные сделки. Большая позиция у вас на эти бумаги? Что ещё в чемодане? Спасибо, хоть кто то пишет по реальные сделки. Большая позиция у вас на эти бумаги? Что ещё в чемодане?



Портфель консервативный. Позиций 30. Много лет. Сбережение, рост, дивиденды, реинвестирование. На досуге на кредите мелкие спекуляции на BA, LMT, CAT, NOC, TX, GD, ВАВА, UAL и др. Портфель консервативный. Позиций 30. Много лет. Сбережение, рост, дивиденды, реинвестирование. На досуге на кредите мелкие спекуляции на BA, LMT, CAT, NOC, TX, GD, ВАВА, UAL и др.

Маячня.

30 позицій приватна людина вести не може.

30 позицій вимагають 2-3 рази на рік змінювати конфігурацію і ребалансувати.

Навіть профі інвесторам це тяжко робити.

Більше схоже на піз...больство.

Я ще на валютній гілці помітив, що ви схильні до перебільшення.

Скажіть чесно, бухаєте сильно? Маячня.30 позицій приватна людина вести не може.30 позицій вимагають 2-3 рази на рік змінювати конфігурацію і ребалансувати.Навіть профі інвесторам це тяжко робити.Більше схоже на піз...больство.Я ще на валютній гілці помітив, що ви схильні до перебільшення.Скажіть чесно, бухаєте сильно? ib_investor Заблокований Повідомлень: 102 З нами з: 27.04.20 Подякував: 14 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 вер, 2020 12:03 ib_investor написав: Libo написав: trololo написав: Спасибо, хоть кто то пишет по реальные сделки. Большая позиция у вас на эти бумаги? Что ещё в чемодане? Спасибо, хоть кто то пишет по реальные сделки. Большая позиция у вас на эти бумаги? Что ещё в чемодане?



Портфель консервативный. Позиций 30. Много лет. Сбережение, рост, дивиденды, реинвестирование. На досуге на кредите мелкие спекуляции на BA, LMT, CAT, NOC, TX, GD, ВАВА, UAL и др. Портфель консервативный. Позиций 30. Много лет. Сбережение, рост, дивиденды, реинвестирование. На досуге на кредите мелкие спекуляции на BA, LMT, CAT, NOC, TX, GD, ВАВА, UAL и др.

Маячня.

30 позицій приватна людина вести не може.

30 позицій вимагають 2-3 рази на рік змінювати конфігурацію і ребалансувати.

Навіть профі інвесторам це тяжко робити.

Більше схоже на піз...больство.

Я ще на валютній гілці помітив, що ви схильні до перебільшення.

Скажіть чесно, бухаєте сильно? Маячня.30 позицій приватна людина вести не може.30 позицій вимагають 2-3 рази на рік змінювати конфігурацію і ребалансувати.Навіть профі інвесторам це тяжко робити.Більше схоже на піз...больство.Я ще на валютній гілці помітив, що ви схильні до перебільшення.Скажіть чесно, бухаєте сильно?



Талант. Миллионщик. Успеваю. И еще работаю. Конечно бухаю. И еще хожу по бабам. Кроме того, пишу стихи и регулярно пишу для закрытого философского общества. И тут много занимаюсь просветительской работой.

И что в этом такого?

Открой любую книгу из серии ЖЗЛ и посмотри сколько всего успевали эти выдающиеся люди по жизни. Каждый из нас сегодня может сделать в разы больше их - у нас есть интернет.

Собственно, для темы этой фондового рынка это все неважно. Ждем вторника. Каким он для нас будет? А будет он для нас ярко и сплошь зелёным , как ваша популярная правящая партия ... Другие мнения будут? Талант. Миллионщик. Успеваю. И еще работаю. Конечно бухаю. И еще хожу по бабам. Кроме того, пишу стихи и регулярно пишу для закрытого философского общества.И тут много занимаюсь просветительской работой.И что в этом такого?Открой любую книгу из серии ЖЗЛ и посмотри сколько всего успевали эти выдающиеся люди по жизни. Каждый из нас сегодня может сделать в разы больше их - у нас есть интернет.Собственно, для темы этой фондового рынка это все неважно. Ждем вторника. Каким он для нас будет? А будет он для нас ярко и сплошь, как ваша популярная правящая партия ... Другие мнения будут? Libo 2

Повідомлень: 8404 З нами з: 14.11.11 Подякував: 353 раз. Подякували: 4047 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 вер, 2020 12:49 ib_investor написав: Libo написав: trololo написав: Спасибо, хоть кто то пишет по реальные сделки. Большая позиция у вас на эти бумаги? Что ещё в чемодане? Спасибо, хоть кто то пишет по реальные сделки. Большая позиция у вас на эти бумаги? Что ещё в чемодане?



Портфель консервативный. Позиций 30. Много лет. Сбережение, рост, дивиденды, реинвестирование. На досуге на кредите мелкие спекуляции на BA, LMT, CAT, NOC, TX, GD, ВАВА, UAL и др. Портфель консервативный. Позиций 30. Много лет. Сбережение, рост, дивиденды, реинвестирование. На досуге на кредите мелкие спекуляции на BA, LMT, CAT, NOC, TX, GD, ВАВА, UAL и др.

Маячня.

30 позицій приватна людина вести не може.

30 позицій вимагають 2-3 рази на рік змінювати конфігурацію і ребалансувати.

Навіть профі інвесторам це тяжко робити.

Більше схоже на піз...больство.

Я ще на валютній гілці помітив, що ви схильні до перебільшення.

Скажіть чесно, бухаєте сильно? Маячня.30 позицій приватна людина вести не може.30 позицій вимагають 2-3 рази на рік змінювати конфігурацію і ребалансувати.Навіть профі інвесторам це тяжко робити.Більше схоже на піз...больство.Я ще на валютній гілці помітив, що ви схильні до перебільшення.Скажіть чесно, бухаєте сильно?



не вижу проблемы.



"так я могу и 500 символов в минуту печатать, но такая х%?я получается" не вижу проблемы."так я могу и 500 символов в минуту печатать, но такая х%?я получается" baraka Повідомлень: 4703 З нами з: 09.10.12 Подякував: 678 раз. Подякували: 584 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 вер, 2020 14:21 change_pm написав: А в мене очікування, шо навпаки може жорстко впасти.



Впавший ринок - 100500% Трамп не виграє вибори.

Перемога Байдена - удар піддих нафті і газу, і зелене світло - сонцю і іншим зеленим технологіям, які з початку року відросли на 70-80%.



А в мене очікування, шо навпаки може жорстко впасти.Впавший ринок - 100500% Трамп не виграє вибори.Перемога Байдена - удар піддих нафті і газу, і зелене світло - сонцю і іншим зеленим технологіям, які з початку року відросли на 70-80%.



Негатив и пессимизм в случае победы Байдена разгоняют трампоботы. Трамп перевирает экономический план Байдена с точностью до наёборот. Если Трамп пообещал на инфраструктуру $1 трлн., то Байден на модернизацию всей американской экономики $2 трлн. Демократы больше не упоминают о глобализации. Глобализацию окончательно похоронила миграция и коронавирус. Байден призывает сконцентрироваться на новой науке и на новых производствах именно в США. Возврат к разуму в доходах СЕО и простых людей. Минималка $15. Новая энергетика. Новая жилищная программа. Новое автомобилестроение.

Где тут причина для обвала фондового рынка? Негатив и пессимизм в случае победы Байдена разгоняют трампоботы. Трамп перевирает экономический план Байдена с точностью до наёборот. Если Трамп пообещал на инфраструктуру $1 трлн., то Байден на модернизацию всей американской экономики $2 трлн. Демократы больше не упоминают о глобализации. Глобализацию окончательно похоронила миграция и коронавирус. Байден призывает сконцентрироваться на новой науке и на новых производствах именно в США. Возврат к разуму в доходах СЕО и простых людей. Минималка $15. Новая энергетика. Новая жилищная программа. Новое автомобилестроение.Где тут причина для обвала фондового рынка? Libo 2

Повідомлень: 8404 З нами з: 14.11.11 Подякував: 353 раз. Подякували: 4047 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 вер, 2020 15:56 пенсійні фонди будуть робити перебалансіровку своїх портфелів до кінця року - виходячи з акцій, і заходячі в бонди.



Це може привести до деякого падіння акцій...



Ще тут деякі кажуть, що американські банки НЕ доформували резерви під неповерення кредитів. Наприклад, бакни ЮК сформували 270%, американські тільки 50%.



Чи не може це знизити ціни на банківські акції? На все шьорт? Тут деякі люди кажуть, щоЦе може привести до деякого падіння акцій...Ще тут деякі кажуть, щоЧи не може це знизити ціни на банківські акції? На все шьорт? change_pm Повідомлень: 2047 З нами з: 03.02.16 Подякував: 60 раз. Подякували: 456 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 вер, 2020 17:19 change_pm написав: Тут деякі люди кажуть, що пенсійні фонди будуть робити перебалансіровку своїх портфелів до кінця року - виходячи з акцій, і заходячі в бонди.



Це може привести до деякого падіння акцій...



Ще тут деякі кажуть, що американські банки НЕ доформували резерви під неповерення кредитів. Наприклад, бакни ЮК сформували 270%, американські тільки 50%.



Чи не може це знизити ціни на банківські акції? На все шьорт? Тут деякі люди кажуть, щоЦе може привести до деякого падіння акцій...Ще тут деякі кажуть, щоЧи не може це знизити ціни на банківські акції? На все шьорт?



Деза. С какой стати? Дивидендная доходность по акциям выросла, а по бондам должна снизиться и надолго. Ожидания по росту курса акций тоже растут. Даже в грозные 2007-2009 гг. американские ПФы не шарахнулись из акций и в итоге принесли большую выгоду пенсам.

А с банковскими кредитами пока непонятка. Там разные ковидные моратории, льготы и гарантии. Когда это все закончится, тогда и увидим реальную картину по проблемным кредитам. Я не фан американского банковского сектора. Чисто психологически нашему челу трудно представить процветающий ссудный бизнес под 3% годовых на 30 лет. Реальная инфляция выше. И банковским работникам сами ежегодно з/п на 3% в среднем повышают. Что-то тут не так. Что-то масоны нам не договаривают. Явно зарабатывают не на своих банках, а через них на другом. Как у нас в свое время Беня, как открыто это делает UBS Group AG. Деза. С какой стати? Дивидендная доходность по акциям выросла, а по бондам должна снизиться и надолго. Ожидания по росту курса акций тоже растут. Даже в грозные 2007-2009 гг. американские ПФы не шарахнулись из акций и в итоге принесли большую выгоду пенсам.А с банковскими кредитами пока непонятка. Там разные ковидные моратории, льготы и гарантии. Когда это все закончится, тогда и увидим реальную картину по проблемным кредитам. Я не фан американского банковского сектора. Чисто психологически нашему челу трудно представить процветающий ссудный бизнес под 3% годовых на 30 лет. Реальная инфляция выше. И банковским работникам сами ежегодно з/п на 3% в среднем повышают. Что-то тут не так. Что-то масоны нам не договаривают.Явно зарабатывают не на своих банках, а через них на другом. Как у нас в свое время Беня, как открыто это делает UBS Group AG. Libo 2

Повідомлень: 8404 З нами з: 14.11.11 Подякував: 353 раз. Подякували: 4047 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 09:28



Не знаю, чи це віщий сон чи просто хотелка від підсвідомості, але наснилась мені під ранок Тесла по 100 баксів...



Думаю, чи вдягати шорти завтра Доброго ранку, народ!Не знаю, чи це віщий сон чи просто хотелка від підсвідомості, але наснилась мені під ранок Тесла по 100 баксів...Думаю, чи вдягати шорти завтра change_pm Повідомлень: 2047 З нами з: 03.02.16 Подякував: 60 раз. Подякували: 456 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 33343536 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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