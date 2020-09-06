Додано: Пон 07 вер, 2020 11:36

В США сегодня официальный выходной - Labor day (День труда).



Тем временем глобальные финансовые рынки не отдыхают. Сегодня под удар попали акции японского холдинга SoftBank (-8%). Причина в раскрытии информации о мегаспекулятивной игре этого холдинга на американском рынке акций, который очень похож на методы игры спекулянтов из Robinhood.

«Торговля SoftBank была простой: купить на миллиарды долларов акций со сверхвысокой бетой (AMZN, GOOGL, NVDA, NFLX, ZM и тп), а затем также купить на миллиарды долларов колл-опционов, чтобы воспользоваться неликвидными рынками [особенно летом] и гаммой, и, конечно же, все "акции SoftBank" взлетели до небывалых максимумов, и в процессе потащили весь рынок вверх.»

Рыночная капитализация SoftBank немного более $100 млрд., а в публичные акции они планировали вложить $10 млрд. Из них $4 млрд. японский холдинг вложил в покупку колл-опционов в расчете на рост американских хайтек-акций. Ставка на рост в коллах оценивается в $30 млрд.

На сейчас все эти ставки принесли японцам большую прибыль. Но пока она не реализована, так как они продолжают держать свои ставки.

И поэтому в пятницу акции SoftBank падали на 10%, хотя и закрылись падением всего лишь на 2%. А сегодня они дешевеют на 8%.

Основатель SoftBank потерял в ходе краха доткомов в США в 2000 году $70 млрд. А в последние годы холдинг преследовали неудачи их с непубличными инвестициями (WeWork и Wirecard наиболее яркие). Также отметим, что основатель занимает под акции холдинга огромные суммы, и если они упадут в цене, это может привести к мегабанкротству.

Так что сейчас SoftBank стал опасным звеном в мировой финансовой системе. А его банкротство может стать потрясением, сопоставимым с банкротством Lehman Brothers.

Впрочем, SoftBank даже сейчас оргуется недалеко от 20-летних максимумов и может закрыть с прибылью все свои позиции. Также возможна поддержка от японских властей.



В этой всей истории отметим, что всего лишь $10 млрд. SoftBank спровоцировали рекордный рост стоимости и объемов торгов колл-опционов, что в свою очередь спровоцировало ралли июля-августа на рынке акций США.

Рынок стал очень тонким и неликвидным. Идеальная почва для краткосрочных спекулянтов и опасная для среднесрочных инвесторов.