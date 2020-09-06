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Взяв трішки SPCE на виріст. Дуже цікава компанія …
ps. І думаю завтра ще зашьортити амеробанки, про шьорт Тесли ще думаю...
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 07 вер, 2020 11:49
Re: Идеи для торговли на рынках США
Взяв трішки SPCE на виріст. Дуже цікава компанія …
ps. І думаю завтра ще зашьортити амеробанки, про шьорт Тесли ще думаю...
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