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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:49

Re: Идеи для торговли на рынках США

Next Virgin spaceflight test set for Oct. 22

Взяв трішки SPCE на виріст. Дуже цікава компанія …

ps. І думаю завтра ще зашьортити амеробанки, про шьорт Тесли ще думаю...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:28

Re: Идеи для торговли на рынках США

  change_pm написав:Які думки, куди TSLA доросте до спліту? Переб"є хай в 1795?

Народ, поясніть будь ласка дубовому у біржах.
Я періодично набирав в гуглі TSLA і бачив там зростання до 2000.
Зараз в гугл набравши TSLA на стандарному їх графіку показує 418,32 USD
http://piccy.info/view3/13969586/71f498 ... 5efb2b672/
При цьому на всіх догострокових графіках видно лише зростання. Ткнув для прикладу в дати там де я рік назад бачив 250 зараз пише що було 50.
Чому так сталось. Змінилась методика розрахунку?
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:41

  Santehnik написав:
  change_pm написав:Які думки, куди TSLA доросте до спліту? Переб"є хай в 1795?

Народ, поясніть будь ласка дубовому у біржах.
Я періодично набирав в гуглі TSLA і бачив там зростання до 2000.
Зараз в гугл набравши TSLA на стандарному їх графіку показує 418,32 USD
http://piccy.info/view3/13969586/71f498 ... 5efb2b672/
При цьому на всіх догострокових графіках видно лише зростання. Ткнув для прикладу в дати там де я рік назад бачив 250 зараз пише що було 50.
Чому так сталось. Змінилась методика розрахунку?

Маск решил в очередной раз срубить бабла на буратинах и выпустить новые акции ̶А̶О̶ ̶М̶М̶М̶ Теслы на рынок. А чтобы популяция буратин была выше и акции разбирались веселее, замутил сплит: 1 старую акцию заменил всем на 5 новых.
Gastarbaiter
 
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  #<1 ... 34353637
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