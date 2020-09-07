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Взяв трішки SPCE на виріст. Дуже цікава компанія …
ps. І думаю завтра ще зашьортити амеробанки, про шьорт Тесли ще думаю...
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 07 вер, 2020 11:49
Re: Идеи для торговли на рынках США
Взяв трішки SPCE на виріст. Дуже цікава компанія …
ps. І думаю завтра ще зашьортити амеробанки, про шьорт Тесли ще думаю...
Додано: Пон 07 вер, 2020 15:28
Re: Идеи для торговли на рынках США
Народ, поясніть будь ласка дубовому у біржах.
Я періодично набирав в гуглі TSLA і бачив там зростання до 2000.
Зараз в гугл набравши TSLA на стандарному їх графіку показує 418,32 USD
При цьому на всіх догострокових графіках видно лише зростання. Ткнув для прикладу в дати там де я рік назад бачив 250 зараз пише що було 50.
Чому так сталось. Змінилась методика розрахунку?
Додано: Пон 07 вер, 2020 15:41
Маск решил в очередной раз срубить бабла на буратинах и выпустить новые акции ̶А̶О̶ ̶М̶М̶М̶ Теслы на рынок. А чтобы популяция буратин была выше и акции разбирались веселее, замутил сплит: 1 старую акцию заменил всем на 5 новых.
Додано: Пон 07 вер, 2020 21:45
При сплите эмиссии не происходит, просто дробление. Иногда лучше вам жевать, так сказать
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 07 вер, 2020 22:23
Ты не совсем понял озвученную мысль.
Планировали продажу в рынок бумаг на 5 ярдов.
А чтобы продать буратинам по 2к/шт вместо 1300-1400/шт (или ниже, никто уже не узнает) замутили сплит и разогнали до нужных мажору значений перед размещением.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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