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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 35363738>
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:49

Re: Идеи для торговли на рынках США

Next Virgin spaceflight test set for Oct. 22

Взяв трішки SPCE на виріст. Дуже цікава компанія …

ps. І думаю завтра ще зашьортити амеробанки, про шьорт Тесли ще думаю...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:28

Re: Идеи для торговли на рынках США

  change_pm написав:Які думки, куди TSLA доросте до спліту? Переб"є хай в 1795?

Народ, поясніть будь ласка дубовому у біржах.
Я періодично набирав в гуглі TSLA і бачив там зростання до 2000.
Зараз в гугл набравши TSLA на стандарному їх графіку показує 418,32 USD
http://piccy.info/view3/13969586/71f498 ... 5efb2b672/
При цьому на всіх догострокових графіках видно лише зростання. Ткнув для прикладу в дати там де я рік назад бачив 250 зараз пише що було 50.
Чому так сталось. Змінилась методика розрахунку?
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:41

  Santehnik написав:
  change_pm написав:Які думки, куди TSLA доросте до спліту? Переб"є хай в 1795?

Народ, поясніть будь ласка дубовому у біржах.
Я періодично набирав в гуглі TSLA і бачив там зростання до 2000.
Зараз в гугл набравши TSLA на стандарному їх графіку показує 418,32 USD
http://piccy.info/view3/13969586/71f498 ... 5efb2b672/
При цьому на всіх догострокових графіках видно лише зростання. Ткнув для прикладу в дати там де я рік назад бачив 250 зараз пише що було 50.
Чому так сталось. Змінилась методика розрахунку?

Маск решил в очередной раз срубить бабла на буратинах и выпустить новые акции ̶А̶О̶ ̶М̶М̶М̶ Теслы на рынок. А чтобы популяция буратин была выше и акции разбирались веселее, замутил сплит: 1 старую акцию заменил всем на 5 новых.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 21:45

При сплите эмиссии не происходит, просто дробление. Иногда лучше вам жевать, так сказать
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 22:23

  trololo написав:При сплите эмиссии не происходит, просто дробление. Иногда лучше вам жевать, так сказать

Ты не совсем понял озвученную мысль.
Планировали продажу в рынок бумаг на 5 ярдов.
А чтобы продать буратинам по 2к/шт вместо 1300-1400/шт (или ниже, никто уже не узнает) замутили сплит и разогнали до нужных мажору значений перед размещением.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 22:47

  trololo написав:При сплите эмиссии не происходит, просто дробление. Иногда лучше вам жевать, так сказать

Спасибо, кэп :mrgreen:
Как уже сказали выше, вероятнее всего, буратины, готовые выложить по 2000 за бумагу, стали заканчиваться. А вот количество буратин, готовых выложить по 400 за бумагу, видимо, будет больше, чем "буратины па 2000" Х 5. Пирожки разойдутся быстрее. В конце концов, кого волнует реальная стоимость активов, стоящая за 1 акцией? Я бы вообще рассплитовал до 5-10 дол. за бумагу, чтобы даже каждый уборщик из Зимбабве смог приобщиться к светлому будущему всего человечества.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 08:30

  ib_investor написав:
  airmax78 написав:
  trololo написав:А мне налили па 377 50 акций, уже штука в плюс

Кросавчег. А мой ордер на 350 не сработал. Пожадничал.

350 то був ордер не купити, а щоб потім поговорити.
Відчувати причетність - то теж праця, продовжуйте нас радувати.

Откуда в вас столько г0вна?
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 08:34

  change_pm написав:Доброго ранку, народ!

Не знаю, чи це віщий сон чи просто хотелка від підсвідомості, але наснилась мені під ранок Тесла по 100 баксів...

Думаю, чи вдягати шорти завтра :?:

Сон в руку: https://www.ft.com/content/1dacdd06-38e ... 6144310478
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 08:46

  airmax78 написав:
  change_pm написав:Доброго ранку, народ!

Не знаю, чи це віщий сон чи просто хотелка від підсвідомості, але наснилась мені під ранок Тесла по 100 баксів...

Думаю, чи вдягати шорти завтра :?:

Сон в руку: https://www.ft.com/content/1dacdd06-38e ... 6144310478

Основная проблема в шьорті - це те, на скільки % буде двіж на предмаркеті.
Я зашортив один тікер, він на предмарткеті зробив -20%, а потім тільки -7% на марткеті.
Наразі -40% від початку падіння.

Хтось крупний цей весь двіж взяв, а мілкоті залишаються копійочки...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 08:46

Стан ринку...

Азія + Ойропа зеленаааааааааааааааааааа!
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