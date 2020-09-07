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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 08 вер, 2020 09:04
Ребята выдыхаем, техническое падение закончилось.
За выходные все прочитали о softbank, хота информация в ft была ещё в пятницу.
По релакации активов у финфака бред. Посмотрите цены spy tlt в начале года и сейчас.
Как бы на оборот бегства с бондов в долевые активы не было.
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