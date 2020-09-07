airmax78 написав: St/2 написав:
Ребята выдыхаем, техническое падение закончилось.
За выходные все прочитали о softbank, хота информация в ft была ещё в пятницу.
По релакации активов у финфака бред. Посмотрите цены spy tlt в начале года и сейчас.Как бы на оборот бегства с бондов в долевые активы не было.
Ну вот и посмотрим на этой неделе.
В любому випадку, на ринок в лонг краще не виходити. Всі ж розуміють, що дима без полум"я не буває.
Наразі вскрився Софтбанк + те що Маск махлював прибутком. Імхо, крупні гравці будуть потрішки фіксувати прибуток, продаючи фізікам.
Може щось нове вскриється на цьому тижні?
Обговорення додаткового пакету домопоги в Конгресі - топік, який треба відслідковувати...
Зара крупні гравці затараять фізиків і підемо ми вниз мінімум на 20-30%
Байдену ж треба вигравати? Тому фонда повинна падати....
Цікаво, хто переможе - бики чи ведмеді?