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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 08 вер, 2020 09:04
Ребята выдыхаем, техническое падение закончилось.
За выходные все прочитали о softbank, хота информация в ft была ещё в пятницу.
По релакации активов у финфака бред. Посмотрите цены spy tlt в начале года и сейчас.
Как бы на оборот бегства с бондов в долевые активы не было.
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St/2
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Додано: Вів 08 вер, 2020 09:31
St/2 написав:
Ребята выдыхаем, техническое падение закончилось.
За выходные все прочитали о softbank, хота информация в ft была ещё в пятницу.
По релакации активов у финфака бред. Посмотрите цены spy tlt в начале года и сейчас.
Как бы на оборот бегства с бондов в долевые активы не было.
Ну вот и посмотрим на этой неделе.
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airmax78
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Додано: Вів 08 вер, 2020 09:48
airmax78 написав: St/2 написав:
Ребята выдыхаем, техническое падение закончилось.
За выходные все прочитали о softbank, хота информация в ft была ещё в пятницу.
По релакации активов у финфака бред. Посмотрите цены spy tlt в начале года и сейчас.Как бы на оборот бегства с бондов в долевые активы не было.
Ну вот и посмотрим на этой неделе.
В любому випадку, на ринок в лонг краще не виходити. Всі ж розуміють, що дима без полум"я не буває.
Наразі вскрився Софтбанк + те що Маск махлював прибутком. Імхо, крупні гравці будуть потрішки фіксувати прибуток, продаючи фізікам.
Може щось нове вскриється на цьому тижні?
Обговорення додаткового пакету домопоги в Конгресі - топік, який треба відслідковувати...
Зара крупні гравці затараять фізиків і підемо ми вниз мінімум на 20-30%
Байдену ж треба вигравати? Тому фонда повинна падати....
Цікаво, хто переможе - бики чи ведмеді?
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change_pm
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Додано: Вів 08 вер, 2020 10:39
change_pm
Побеждают всегда деньги.
Можно избавиться от акций как класса активов, но во что вложиться?
Доходности нигде нет.
Золото - себестоимость добычи 800. Ювелирка почти ушла с рынка и продают склады или плавят лом. ЦБ ЕМ скорее продают с резервов.
Недвига - есть спрос среди богатых и есть долг по аренде/ипотеке среди бедных. Единичный объект может стать машинкой по производству денег, так и печькой для них.
Бонды
TLT - при ставке 1% цена $175, при ставке 0% (НОЛЬ ГОДОВЫХ НА 20 ЛЕТ) - потолок $195. Зато при ставке 4% цель $70
JNK (он же EMB) - сейчас время единорогов, мало того, что монополия дает конкурентное преимущество, но и открывает канал к ликвидности от правительств. А вот НОТ ТРИПЛ Би накапливает проблемы, и легко могут стать ТРИПЛ Си.
И парадокс в том, что акции крупнейших компаний не взирая на бухгалтерские метрики самый перспективный класс.
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St/2
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Додано: Вів 08 вер, 2020 10:40
airmax78 написав:
Ну вот и посмотрим на этой неделе.
Смотреть на неделю это раскачивать башню.
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St/2
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Додано: Вів 08 вер, 2020 11:04
St/2 написав:change_pm
Побеждают всегда деньги.
Можно избавиться от акций как класса активов, но во что вложиться?
Доходности нигде нет.Золото
- себестоимость добычи 800. Ювелирка почти ушла с рынка и продают склады или плавят лом. ЦБ ЕМ скорее продают с резервов.Недвига
- есть спрос среди богатых и есть долг по аренде/ипотеке среди бедных. Единичный объект может стать машинкой по производству денег, так и печькой для них.
Бонды
TLT - при ставке 1% цена $175, при ставке 0% (НОЛЬ ГОДОВЫХ НА 20 ЛЕТ) - потолок $195. Зато при ставке 4% цель $70
JNK (он же EMB) - сейчас время единорогов, мало того, что монополия дает конкурентное преимущество, но и открывает канал к ликвидности от правительств. А вот НОТ ТРИПЛ Би накапливает проблемы, и легко могут стать ТРИПЛ Си.
И парадокс в том, что акции крупнейших компаний не взирая на бухгалтерские метрики самый перспективный класс.
Я розглядаю золото, як довготривале надійне вкладення. Світовим ЦБ доведеться друковати грощі. І завдячуючи Базелю 3 - золото вже гроші, тому ріст буде полюбе, імхо )))
Нерухомість також маю, але бачу, що її ріст програє росту акцій.
Для мене нерухомість = бонди, хоча я звичайно розумію, що вони не = )))
Тому довготривалі подальщі вкладення планую наразі в акціях, але не маю ніякого бажання входити на хаях сьогодняшнього дня.
Тому чекаю передвиборчого / післявиборчого падіння і заходжу...
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change_pm
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Додано: Вів 08 вер, 2020 11:58
change_pm
А кто сказал что коррекция будет.
Ну то есть 10% раз в 15 месяцев для СП500 это норма. А 5-7%, бывает чаще чем раз в год.
И если играть в долгую, то разве 5% имеют значение?
Баффет не хотел покупать Эпл в 1998, и купил в 2017, в 10 раз дороже.
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St/2
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