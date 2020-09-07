Додано: Вів 08 вер, 2020 10:39

change_pm

Побеждают всегда деньги.



Можно избавиться от акций как класса активов, но во что вложиться?

Доходности нигде нет.

Золото - себестоимость добычи 800. Ювелирка почти ушла с рынка и продают склады или плавят лом. ЦБ ЕМ скорее продают с резервов.

Недвига - есть спрос среди богатых и есть долг по аренде/ипотеке среди бедных. Единичный объект может стать машинкой по производству денег, так и печькой для них.



Бонды

TLT - при ставке 1% цена $175, при ставке 0% (НОЛЬ ГОДОВЫХ НА 20 ЛЕТ) - потолок $195. Зато при ставке 4% цель $70

JNK (он же EMB) - сейчас время единорогов, мало того, что монополия дает конкурентное преимущество, но и открывает канал к ликвидности от правительств. А вот НОТ ТРИПЛ Би накапливает проблемы, и легко могут стать ТРИПЛ Си.



И парадокс в том, что акции крупнейших компаний не взирая на бухгалтерские метрики самый перспективный класс.