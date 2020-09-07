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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 09:04

Ребята выдыхаем, техническое падение закончилось.
За выходные все прочитали о softbank, хота информация в ft была ещё в пятницу.

По релакации активов у финфака бред. Посмотрите цены spy tlt в начале года и сейчас.
Как бы на оборот бегства с бондов в долевые активы не было.
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 09:31

  St/2 написав:Ребята выдыхаем, техническое падение закончилось.
За выходные все прочитали о softbank, хота информация в ft была ещё в пятницу.

По релакации активов у финфака бред. Посмотрите цены spy tlt в начале года и сейчас.
Как бы на оборот бегства с бондов в долевые активы не было.

Ну вот и посмотрим на этой неделе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 09:48

  airmax78 написав:
  St/2 написав:Ребята выдыхаем, техническое падение закончилось.
За выходные все прочитали о softbank, хота информация в ft была ещё в пятницу.

По релакации активов у финфака бред. Посмотрите цены spy tlt в начале года и сейчас.
Как бы на оборот бегства с бондов в долевые активы не было.

Ну вот и посмотрим на этой неделе.

В любому випадку, на ринок в лонг краще не виходити. Всі ж розуміють, що дима без полум"я не буває.

Наразі вскрився Софтбанк + те що Маск махлював прибутком. Імхо, крупні гравці будуть потрішки фіксувати прибуток, продаючи фізікам.

Може щось нове вскриється на цьому тижні?
Обговорення додаткового пакету домопоги в Конгресі - топік, який треба відслідковувати...

Зара крупні гравці затараять фізиків і підемо ми вниз мінімум на 20-30% :)

Байдену ж треба вигравати? Тому фонда повинна падати....

Цікаво, хто переможе - бики чи ведмеді?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 10:39

change_pm
Побеждают всегда деньги.

Можно избавиться от акций как класса активов, но во что вложиться?
Доходности нигде нет.
Золото - себестоимость добычи 800. Ювелирка почти ушла с рынка и продают склады или плавят лом. ЦБ ЕМ скорее продают с резервов.
Недвига - есть спрос среди богатых и есть долг по аренде/ипотеке среди бедных. Единичный объект может стать машинкой по производству денег, так и печькой для них.

Бонды
TLT - при ставке 1% цена $175, при ставке 0% (НОЛЬ ГОДОВЫХ НА 20 ЛЕТ) - потолок $195. Зато при ставке 4% цель $70
JNK (он же EMB) - сейчас время единорогов, мало того, что монополия дает конкурентное преимущество, но и открывает канал к ликвидности от правительств. А вот НОТ ТРИПЛ Би накапливает проблемы, и легко могут стать ТРИПЛ Си.

И парадокс в том, что акции крупнейших компаний не взирая на бухгалтерские метрики самый перспективный класс.
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 10:40

  airmax78 написав:Ну вот и посмотрим на этой неделе.

Смотреть на неделю это раскачивать башню.
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 11:04

  St/2 написав:change_pm
Побеждают всегда деньги.

Можно избавиться от акций как класса активов, но во что вложиться?
Доходности нигде нет.
Золото - себестоимость добычи 800. Ювелирка почти ушла с рынка и продают склады или плавят лом. ЦБ ЕМ скорее продают с резервов.
Недвига - есть спрос среди богатых и есть долг по аренде/ипотеке среди бедных. Единичный объект может стать машинкой по производству денег, так и печькой для них.

Бонды
TLT - при ставке 1% цена $175, при ставке 0% (НОЛЬ ГОДОВЫХ НА 20 ЛЕТ) - потолок $195. Зато при ставке 4% цель $70
JNK (он же EMB) - сейчас время единорогов, мало того, что монополия дает конкурентное преимущество, но и открывает канал к ликвидности от правительств. А вот НОТ ТРИПЛ Би накапливает проблемы, и легко могут стать ТРИПЛ Си.

И парадокс в том, что акции крупнейших компаний не взирая на бухгалтерские метрики самый перспективный класс.

Я розглядаю золото, як довготривале надійне вкладення. Світовим ЦБ доведеться друковати грощі. І завдячуючи Базелю 3 - золото вже гроші, тому ріст буде полюбе, імхо )))

Нерухомість також маю, але бачу, що її ріст програє росту акцій.
Для мене нерухомість = бонди, хоча я звичайно розумію, що вони не = )))

Тому довготривалі подальщі вкладення планую наразі в акціях, але не маю ніякого бажання входити на хаях сьогодняшнього дня.

Тому чекаю передвиборчого / післявиборчого падіння і заходжу...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 11:58

change_pm
А кто сказал что коррекция будет.
Ну то есть 10% раз в 15 месяцев для СП500 это норма. А 5-7%, бывает чаще чем раз в год.
И если играть в долгую, то разве 5% имеют значение?
Баффет не хотел покупать Эпл в 1998, и купил в 2017, в 10 раз дороже.
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:43

  St/2 написав:change_pm
А кто сказал что коррекция будет.
Ну то есть 10% раз в 15 месяцев для СП500 это норма. А 5-7%, бывает чаще чем раз в год.
И если играть в долгую, то разве 5% имеют значение?
Баффет не хотел покупать Эпл в 1998, и купил в 2017, в 10 раз дороже.

Ніхто не знаю майбутнього, я вірю (розумію, як це звучить :lol: ), що буде, як в 2008 році.

А 5 чи 7% різниці...Хм...
Імхо, залежить від суми в фонді. Якщо 3 нуля - то ОК, а ось 5 нулей - то вже якось боляче...

Взагалі, дякую за Ваші думки і час. Читаю Вас з 2008 року 8)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:58

Тесла будет хорошо корректироваться на пролете с включением в sp500. Будем ловить ножики :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:33

От тут вихід експерта з 40 тисячами повідомлень.
350 «пожаднічал», дивимось на новий рівень нічого не купування.
ib_investor
 
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  #<1 ... 35363738
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