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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 08 вер, 2020 14:25
ib_investor написав:
От тут вихід експерта з 40 тисячами повідомлень.
350 «пожаднічал», дивимось на новий рівень нічого не купування.
Что же ты так на г0вно-то исходишь. Уже Юру с Сомиком переплюнул.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 14:26
trololo написав:
Тесла будет хорошо корректироваться на пролете с включением в sp500. Будем ловить ножики
По какой цене планируете покупать? Или теперь в шорт?
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Додано: Вів 08 вер, 2020 14:42
airmax78 написав: trololo написав:
Тесла будет хорошо корректироваться на пролете с включением в sp500. Будем ловить ножики
По какой цене планируете покупать? Или теперь в шорт?
Шорт в теслу принципиально не буду, максимум продать свое и отсидеться. Покупаем по 300-350, где то в этих пределах
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Вів 08 вер, 2020 14:45
363 вже. - 13%.
А SQQQ 26. +10%
ps. Добавлю ще, таки SQQQ акуенна штука!
Шкода, мало взяв задешево...
Уявляю, як там ВІКс літає....
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Додано: Вів 08 вер, 2020 15:33
Я знав, що той експерт не забариться з виходом на поле.
Давай свій прогноз по рівню купівлі, чи ти тут лише за безкоштовними порадами та підлизуванням успішних людей?
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