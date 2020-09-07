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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 37383940>
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:25

  ib_investor написав:От тут вихід експерта з 40 тисячами повідомлень.
350 «пожаднічал», дивимось на новий рівень нічого не купування.

Что же ты так на г0вно-то исходишь. Уже Юру с Сомиком переплюнул.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:26

  trololo написав:Тесла будет хорошо корректироваться на пролете с включением в sp500. Будем ловить ножики :)

По какой цене планируете покупать? Или теперь в шорт?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:42

  airmax78 написав:
  trololo написав:Тесла будет хорошо корректироваться на пролете с включением в sp500. Будем ловить ножики :)

По какой цене планируете покупать? Или теперь в шорт?


Шорт в теслу принципиально не буду, максимум продать свое и отсидеться. Покупаем по 300-350, где то в этих пределах
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:45

Тесла

363 вже. - 13%.

А SQQQ 26. +10%

ps. Добавлю ще, таки SQQQ акуенна штука! :) Шкода, мало взяв задешево...
Уявляю, як там ВІКс літає....
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:33

Я знав, що той експерт не забариться з виходом на поле.
Давай свій прогноз по рівню купівлі, чи ти тут лише за безкоштовними порадами та підлизуванням успішних людей?
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:57

  ib_investor написав:Я знав, що той експерт не забариться з виходом на поле.
Давай свій прогноз по рівню купівлі, чи ти тут лише за безкоштовними порадами та підлизуванням успішних людей?

А зачем тут ты? Кроме высеров я ничего от тебя не помню. И засунь себе свой "давай" в ж0пу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 16:18

На чужому горбу нікуди ти не заїдеш, ані у кіпі, ані у кєпє.
У тебе що, нема своїх думок?
Так напруж мозок, дядя, це тобі не про індексні фонди базікати.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 16:23

Доречі, щодо мотивації знаходитись на цій гілці.
Щось я від тебе, морячок, нічого не бачив, крім вилізування дуп форумчан.
Як називається ця спеціалізація твого мба?
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 16:28

Re: Идеи для торговли на рынках США

Что же ты у6людок никак не уймешься? Это, скотина неблагодарная, в мире нормальных людей, называется "благодарностью". И Троллоло заслужил каждое доброе слово в свой адрес.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 16:32

  Libo написав:Ждем вторника. Каким он для нас будет? А будет он для нас ярко и сплошь зелёным, как ваша популярная правящая партия ...

прапор, ты мастер своего дела.
с грибов явно перешел на клей.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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