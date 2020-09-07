Ближче до тіла.
Будуть якісь думки по темі гілки, крім того, як все бистро відновилось після березня?
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 08 вер, 2020 16:34
Ближче до тіла.
Будуть якісь думки по темі гілки, крім того, як все бистро відновилось після березня?
Додано: Вів 08 вер, 2020 16:43
спросите лучше у гугла.
всё равно кто-то выкупает просадки, выкупят и эту.
и кто-то станет богаче, только не мы с максимкой.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 08 вер, 2020 16:58
Re: Идеи для торговли на рынках США
Раніше 2200 по СП нічого не буду брати
Додано: Вів 08 вер, 2020 17:03
Начал покупать теслу опять, небольшими частями. Кстати странно, обычно не экономлю и кидаю маркет ордер а не лимитники, вот кинул а налили налили на 10 дол дороже чем последняя цена. Дичь какая то
главное оружие рашистов - ложь
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