Додано: Вів 08 вер, 2020 16:43

спросите лучше у гугла.

всё равно кто-то выкупает просадки, выкупят и эту.

и кто-то станет богаче, только не мы с максимкой.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.