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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:42

  airmax78 написав:
  trololo написав:Тесла будет хорошо корректироваться на пролете с включением в sp500. Будем ловить ножики :)

По какой цене планируете покупать? Или теперь в шорт?


Шорт в теслу принципиально не буду, максимум продать свое и отсидеться. Покупаем по 300-350, где то в этих пределах
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:45

Тесла

363 вже. - 13%.

А SQQQ 26. +10%

ps. Добавлю ще, таки SQQQ акуенна штука! :) Шкода, мало взяв задешево...
Уявляю, як там ВІКс літає....
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 16:58

Re: Идеи для торговли на рынках США

  Libo написав:
  Yuri_T написав:Libo
зачетно ты выступил относительно зелёного вторника.
второй раз за неделю мимо кассы пролетел.
не пора притормозить с прогнозами? :mrgreen: :mrgreen:


Ну еще торги только начались. Если так и будет, то можно докупиться. Ничего необычного. Тогда завтра рост. :wink:

Раніше 2200 по СП нічого не буду брати :)
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:03

Начал покупать теслу опять, небольшими частями. Кстати странно, обычно не экономлю и кидаю маркет ордер а не лимитники, вот кинул а налили налили на 10 дол дороже чем последняя цена. Дичь какая то
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:32

при такой волатильности IB сбоит, мобильное приложение выбивает.
могу себе только представить количество активных юзеров в момент.
не удивительно, что и ордера срабатывают как придется.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 18:15

  Yuri_T написав:при такой волатильности IB сбоит, мобильное приложение выбивает.
могу себе только представить количество активных юзеров в момент.
не удивительно, что и ордера срабатывают как придется.

Это правда, в пятницу с телефона ордера нормально не принимались , не сразу смог продать когда хотел
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 18:34

trololo
меня сегодня выбивало 3 раза. и каждый раз просило новую идентификацию с подтверждением смс.
смс приходил минут через 15.
только сейчас, через 2 часа, нормализовалось.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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  #<1 ... 36373839
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