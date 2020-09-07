Додано: Вів 08 вер, 2020 17:32

при такой волатильности IB сбоит, мобильное приложение выбивает.

могу себе только представить количество активных юзеров в момент.

не удивительно, что и ордера срабатывают как придется.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.