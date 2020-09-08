Шорт в теслу принципиально не буду, максимум продать свое и отсидеться. Покупаем по 300-350, где то в этих пределах
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 08 вер, 2020 14:42
Шорт в теслу принципиально не буду, максимум продать свое и отсидеться. Покупаем по 300-350, где то в этих пределах
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 08 вер, 2020 14:45
Тесла
363 вже. - 13%.
А SQQQ 26. +10%
ps. Добавлю ще, таки SQQQ акуенна штука! Шкода, мало взяв задешево...
Уявляю, як там ВІКс літає....
Додано: Вів 08 вер, 2020 16:58
Re: Идеи для торговли на рынках США
Раніше 2200 по СП нічого не буду брати
Додано: Вів 08 вер, 2020 17:03
Начал покупать теслу опять, небольшими частями. Кстати странно, обычно не экономлю и кидаю маркет ордер а не лимитники, вот кинул а налили налили на 10 дол дороже чем последняя цена. Дичь какая то
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 08 вер, 2020 17:32
при такой волатильности IB сбоит, мобильное приложение выбивает.
могу себе только представить количество активных юзеров в момент.
не удивительно, что и ордера срабатывают как придется.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 08 вер, 2020 18:15
Это правда, в пятницу с телефона ордера нормально не принимались , не сразу смог продать когда хотел
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 08 вер, 2020 18:34
trololo
меня сегодня выбивало 3 раза. и каждый раз просило новую идентификацию с подтверждением смс.
смс приходил минут через 15.
только сейчас, через 2 часа, нормализовалось.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 08 вер, 2020 18:49
Re: Идеи для торговли на рынках США
кто то торгует тут через екзанте?
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
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