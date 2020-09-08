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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 08 вер, 2020 21:32
The drop in the August 2020 unemployment rate is not something to cheer about. Things have worsened since the last data collection day.
Many Fed districts are also pessimistic because of the uncertainty surrounding the virus.
A few other factors suggest that Q4 2020 will be wild and eccentric. Investors are urged to be careful.
Більше тут https://seekingalpha.com/article/437308 ... ent=link-0
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change_pm
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Додано: Вів 08 вер, 2020 21:49
Дивлюсь на ринок. Офігена дінамика!
Хоча ... хотілось би трішки вгору скоригуватись ...
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Додано: Вів 08 вер, 2020 21:53
change_pm
Вам зачем, уже купили?
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St/2
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Додано: Вів 08 вер, 2020 22:03
St/2 написав:change_pm
Вам зачем, уже купили?
Хотів долити. Хоча х.з. можу якусь частину в кеші буду тримати...
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change_pm
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