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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 38394041>
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 21:32

Привід задуматись...

The drop in the August 2020 unemployment rate is not something to cheer about. Things have worsened since the last data collection day.

Many Fed districts are also pessimistic because of the uncertainty surrounding the virus.

A few other factors suggest that Q4 2020 will be wild and eccentric. Investors are urged to be careful.

Більше тут https://seekingalpha.com/article/437308 ... ent=link-0
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 21:49

Дивлюсь на ринок. Офігена дінамика!
Хоча ... хотілось би трішки вгору скоригуватись ...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 21:53

change_pm
Вам зачем, уже купили?
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 22:03

  St/2 написав:change_pm
Вам зачем, уже купили?

Хотів долити. Хоча х.з. можу якусь частину в кеші буду тримати...
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:44

  change_pm написав:Дивлюсь на ринок. Офігена дінамика!
Хоча ... хотілось би трішки вгору скоригуватись ...


Все внимание за Николой. В длинной перспективе еще трудно сказать, а вот хапануть можно будет как и на Тесле. А сегодня вырастет все. Негатив на этой неделе может быть только из-за решений американских советов по Китаю. Остальное все чисто. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:32

  trololo написав:
  Yuri_T написав:trololo
меня сегодня выбивало 3 раза. и каждый раз просило новую идентификацию с подтверждением смс.
смс приходил минут через 15.
только сейчас, через 2 часа, нормализовалось.


А десктоп версия нормально работает в такие времена? Или тоже лагает

на мой взгляд, работает лучше.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 20:15

Вчера зарегистрировался, сегодня уже одобрили анкету на ИБ (правда не напрямую, а решил пока через субброкера нашего местного, что бы 10-20$ абонки не платить).
Осталось закинуть денег и будем пробовать с вами тут заниматься :)
Правда пока только на лонг ходить буду (видимо поэтому всё красное уже пару дней)), шорты стремно.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 20:49

Re: Идеи для торговли на рынках США

  Santehnik написав:решил пока через субброкера нашего местного, что бы 10-20$ абонки не платить).


АртКапітал? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:06

  Santehnik написав:шорты стремно.

Шорт под запретом. ДФС шорт воспринимает как продажу, и со 100% придется уплатить НДФЛ
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:21

  St/2 написав:
  Santehnik написав:шорты стремно.

Шорт под запретом. ДФС шорт воспринимает как продажу, и со 100% придется уплатить НДФЛ

на Минфине была статья.
https://minfin.com.ua/ua/2020/05/28/46116242/
к своему стыду, так и не прочитал закон 1210.
но умная девочка из саенко/харенко вещает, что противоречие снято.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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