Додано: Сер 09 вер, 2020 21:42

Libo

ты просто не в курсе. и пишешь ахинею.

при выводе капитала от брокера в банк, даже зарубежный, есть вероятность, что IB научится уведомлять налоговую по месту регистрации физика.

и вот тут придется расчехляться.

уже есть судебные кейсы в Украине по таким налогам.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.