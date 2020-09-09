Дичь. Тогда всё делается просто. Выводишь свое бабло зарубежному брокеру. На вывод капитала податки есть? Нет. Все эти 50-100 тыщ у него. И через него торгуешь. Он подбивает твой баланс за год, сколько ты просрал, сколько наторговал, сколько получил дивидендов и с этой суммы платишь податки там.
Libo ты просто не в курсе. и пишешь ахинею. при выводе капитала от брокера в банк, даже зарубежный, есть вероятность, что IB научится уведомлять налоговую по месту регистрации физика. и вот тут придется расчехляться. уже есть судебные кейсы в Украине по таким налогам.
Yuri_T написав:Libo ты просто не в курсе. и пишешь ахинею. при выводе капитала от брокера в банк, даже зарубежный, есть вероятность, что IB научится уведомлять налоговую по месту регистрации физика. и вот тут придется расчехляться. уже есть судебные кейсы в Украине по таким налогам.
Ты просто не в курсе. Технически это происходит так. Если ты выводишь деньги американскому брокеру, сначала ты должен открыть счет в американском банке и перечислить деньги туда. Этот банковский счет связывается с твоим брокерским. От брокера ты можешь перечислить обратно на банковский счет только уплатив налоги с прибыли по своим операциям. Налогами занимается твой брокер и дает тебе стейтмент. Уплатив налоги, ты можешь перечислить их на свой банковский счет и далее куда угодно. В банке на счету у тебя всегда будут чистые деньги, уже после уплаты налогов. Укропской налоговой покажешь уже этот годовой стейтмент. Заработал тыщу баксов и заплатил с нее налоги в США. Вот документы.
Yuri_T написав:на этом месте можно заканчивать чтение. я переводил деньги брокеру из не американского банка. многие, кто тут пишут, из украинского.
Ок. Отлично. Тогда твой брокерский счет уже связывают напрямую с украинским банком. Тогда американский брокер должен расчитать твой налог и перечислить твой заработок в украинский банк, а ты должен задекларировать свой доход в США и там заплатить налог. Ты не можешь получить доход на бирже на территории США и не заплатить налог в США.