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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:35

  Yuri_T написав:
  St/2 написав:Шорт под запретом. ДФС шорт воспринимает как продажу, и со 100% придется уплатить НДФЛ

на Минфине была статья.
https://minfin.com.ua/ua/2020/05/28/46116242/
к своему стыду, так и не прочитал закон 1210.
но умная девочка из саенко/харенко вещает, что противоречие снято.


Дичь. :shock:
Тогда всё делается просто. Выводишь свое бабло зарубежному брокеру. На вывод капитала податки есть? Нет. Все эти 50-100 тыщ у него. И через него торгуешь. Он подбивает твой баланс за год, сколько ты просрал, сколько наторговал, сколько получил дивидендов и с этой суммы платишь податки там. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:40

Спекули, что на закрытии берем, Николу или Теслу?
Или то и другое? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:42

Libo
ты просто не в курсе. и пишешь ахинею.
при выводе капитала от брокера в банк, даже зарубежный, есть вероятность, что IB научится уведомлять налоговую по месту регистрации физика.
и вот тут придется расчехляться.
уже есть судебные кейсы в Украине по таким налогам.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:52

  Yuri_T написав:Libo
ты просто не в курсе. и пишешь ахинею.
при выводе капитала от брокера в банк, даже зарубежный, есть вероятность, что IB научится уведомлять налоговую по месту регистрации физика.
и вот тут придется расчехляться.
уже есть судебные кейсы в Украине по таким налогам.


Ты просто не в курсе.
Технически это происходит так. Если ты выводишь деньги американскому брокеру, сначала ты должен открыть счет в американском банке и перечислить деньги туда. Этот банковский счет связывается с твоим брокерским. От брокера ты можешь перечислить обратно на банковский счет только уплатив налоги с прибыли по своим операциям. Налогами занимается твой брокер и дает тебе стейтмент. Уплатив налоги, ты можешь перечислить их на свой банковский счет и далее куда угодно. В банке на счету у тебя всегда будут чистые деньги, уже после уплаты налогов.
Укропской налоговой покажешь уже этот годовой стейтмент. Заработал тыщу баксов и заплатил с нее налоги в США. Вот документы. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:56

  Libo написав:Технически это происходит так. Если ты выводишь деньги американскому брокеру, сначала ты должен открыть счет в американском банке и перечислить деньги туда.

на этом месте можно заканчивать чтение.
я переводил деньги брокеру из не американского банка.
многие, кто тут пишут, из украинского.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:56

ЗЫ

Единственное, для работы через американского брокера (если ты не резидент США) надо будет получить в США номер зарубежного налогоплательщика. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 22:01

  Yuri_T написав:на этом месте можно заканчивать чтение.
я переводил деньги брокеру из не американского банка.
многие, кто тут пишут, из украинского.


Ок. Отлично. Тогда твой брокерский счет уже связывают напрямую с украинским банком. Тогда американский брокер должен расчитать твой налог и перечислить твой заработок в украинский банк, а ты должен задекларировать свой доход в США и там заплатить налог. Ты не можешь получить доход на бирже на территории США и не заплатить налог в США. :P
Libo
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