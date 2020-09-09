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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 23:09

  trololo написав:
  Libo написав:Ты не можешь получить доход на бирже на территории США и не заплатить налог в США. :P


Ерунду пишешь. Резидент Украины получает от брокера деньги свободно. Должен платить сам и по месту так как есть закон об избежании двойного налогообложения. Единственное, что за дивиденды сразу снимают, но это копейки.

не нужно было этого писать.
у хлопца сейчас рухнет целый мир.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 23:24

  trololo написав:
  Libo написав:Ты не можешь получить доход на бирже на территории США и не заплатить налог в США. :P


Ерунду пишешь. Резидент Украины получает от брокера деньги свободно. Должен платить сам и по месту так как есть закон об избежании двойного налогообложения. Единственное, что за дивиденды сразу снимают, но это копейки.


Ок, я посмотрел. у нас просто разный статус.
Я плачу налоги там как Resident Alien, а вы как Nonresident Alien и дома.
Мы платим по разному и в разные сундуки, но пропиваем одинаково и в одной стране. :lol: :lol: :lol:
Do Non-U.S. Citizens Pay Taxes on Money Earned Through a U.S. Internet Broker?

Understanding Nonresident vs. Resident Alien Status

https://www.investopedia.com/ask/answer ... enttax.asp
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 23:29

  Yuri_T написав:не нужно было этого писать.
у хлопца сейчас рухнет целый мир.


Почему?
Мне пох как платите вы. А ты рухнет мир ... Посочувствую тебе задроту? Так это врядли. Плати. Приучайся к порядку. Надо обустраивать нашу милую Украину, делать ее краше. :D
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 23:51

  Libo написав:Ок, я посмотрел.

видишь, как все просто.
сначала думаешь, смотришь, потом пишешь.
глядишь, со временем перестанешь писать нубскую ересь людям, торгующим бумаги десятки лет.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 00:00

  Libo написав:Надо обустраивать нашу милую Украину, делать ее краше. :D

ого, уже "нашу милую" :)
обычно ты вещаешь что-то, типа, "у вас", "ваши".

  Libo написав:Ваши золотые и серебряные Архистратиги очень красивые.
Они появились у вас не случайно.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 00:00

Давайте в этой ветке будет только добро, уважение и толерантность. К ватным животным, это, впрочем, не относится.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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  #<1 ... 39404142
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