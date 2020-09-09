Libo написав:Ты не можешь получить доход на бирже на территории США и не заплатить налог в США.
Ерунду пишешь. Резидент Украины получает от брокера деньги свободно. Должен платить сам и по месту так как есть закон об избежании двойного налогообложения. Единственное, что за дивиденды сразу снимают, но это копейки.
не нужно было этого писать. у хлопца сейчас рухнет целый мир.
Libo написав:Ты не можешь получить доход на бирже на территории США и не заплатить налог в США.
Ерунду пишешь. Резидент Украины получает от брокера деньги свободно. Должен платить сам и по месту так как есть закон об избежании двойного налогообложения. Единственное, что за дивиденды сразу снимают, но это копейки.
Ок, я посмотрел. у нас просто разный статус. Я плачу налоги там как Resident Alien, а вы как Nonresident Alien и дома. Мы платим по разному и в разные сундуки, но пропиваем одинаково и в одной стране. Do Non-U.S. Citizens Pay Taxes on Money Earned Through a U.S. Internet Broker?
Understanding Nonresident vs. Resident Alien Status