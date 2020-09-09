Libo написав:Ты не можешь получить доход на бирже на территории США и не заплатить налог в США.
Ерунду пишешь. Резидент Украины получает от брокера деньги свободно. Должен платить сам и по месту так как есть закон об избежании двойного налогообложения. Единственное, что за дивиденды сразу снимают, но это копейки.
не нужно было этого писать. у хлопца сейчас рухнет целый мир.
Libo написав:Ты не можешь получить доход на бирже на территории США и не заплатить налог в США.
Ерунду пишешь. Резидент Украины получает от брокера деньги свободно. Должен платить сам и по месту так как есть закон об избежании двойного налогообложения. Единственное, что за дивиденды сразу снимают, но это копейки.
Ок, я посмотрел. у нас просто разный статус. Я плачу налоги там как Resident Alien, а вы как Nonresident Alien и дома. Мы платим по разному и в разные сундуки, но пропиваем одинаково и в одной стране. Do Non-U.S. Citizens Pay Taxes on Money Earned Through a U.S. Internet Broker?
Understanding Nonresident vs. Resident Alien Status
К сведению сильно умных, резидентам Украины по умолчанию открывают счета в IB UK. А там FATCA и прочие прелести. Скорее всего с 2021 года автоматический обмен стартанет. Хотя мин лотчикам боятся нечего.
Глобальные брокеры как правило не являются налоговыми агентами по сделкам, только по дивам. И даже, если уплатить налоги там, то не факт что здесь не по просят повторить.
Возвращаясь к первоначальному вопросу, а именно к шортам. Возьмем такой пример. Пересичный вывел свои кровные белые $70к. Начитавшись аналитиков, он конечно вшортил TSLA. Она зараза все растет, но помня вебинар Элдера 2007 года, он конечно ставит стоп в 1% С десятой попытки пересичный таки берет свои 20% на падении.
По истечению года заполняет декларацию онлайн, платит НДФЛ с порядка $7к и дальше живет спокойно. Единственное, пришлось заказать у IB бумажную выписку по операциям на брокерском счете, ну да ладно, за $5,6к профита, можно и перевести и наториально заверить.
И вот через 2 года начитаются кони. Звонок по телефону от следователя УБЭП в рамках уголовного дела согласно п1. ст 212 ККУ.
Оказывается 10 шортов Телсы по текущему курсу это получение дохода в 19М грн. А НДФЛ порядка 3,5М. У них на руках документ подтверждающий доход и декларация, где этот доход не указан.
Понятно, что грамотные девочки юристы имеют другое мнение. Но как говорит Геращенко, покорись полиции а потом обжалывай в суде. И пока идут суды, Шенген закрыт.
Потому бест практикс, никаких шортов. Есть фьючи, есть путы, если есть желание сыграть на понижение.