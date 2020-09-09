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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 23:09

  trololo написав:
  Libo написав:Ты не можешь получить доход на бирже на территории США и не заплатить налог в США. :P


Ерунду пишешь. Резидент Украины получает от брокера деньги свободно. Должен платить сам и по месту так как есть закон об избежании двойного налогообложения. Единственное, что за дивиденды сразу снимают, но это копейки.

не нужно было этого писать.
у хлопца сейчас рухнет целый мир.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 23:24

  trololo написав:
  Libo написав:Ты не можешь получить доход на бирже на территории США и не заплатить налог в США. :P


Ерунду пишешь. Резидент Украины получает от брокера деньги свободно. Должен платить сам и по месту так как есть закон об избежании двойного налогообложения. Единственное, что за дивиденды сразу снимают, но это копейки.


Ок, я посмотрел. у нас просто разный статус.
Я плачу налоги там как Resident Alien, а вы как Nonresident Alien и дома.
Мы платим по разному и в разные сундуки, но пропиваем одинаково и в одной стране. :lol: :lol: :lol:
Do Non-U.S. Citizens Pay Taxes on Money Earned Through a U.S. Internet Broker?

Understanding Nonresident vs. Resident Alien Status

https://www.investopedia.com/ask/answer ... enttax.asp
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 23:29

  Yuri_T написав:не нужно было этого писать.
у хлопца сейчас рухнет целый мир.


Почему?
Мне пох как платите вы. А ты рухнет мир ... Посочувствую тебе задроту? Так это врядли. Плати. Приучайся к порядку. Надо обустраивать нашу милую Украину, делать ее краше. :D
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 23:51

  Libo написав:Ок, я посмотрел.

видишь, как все просто.
сначала думаешь, смотришь, потом пишешь.
глядишь, со временем перестанешь писать нубскую ересь людям, торгующим бумаги десятки лет.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 00:00

  Libo написав:Надо обустраивать нашу милую Украину, делать ее краше. :D

ого, уже "нашу милую" :)
обычно ты вещаешь что-то, типа, "у вас", "ваши".

  Libo написав:Ваши золотые и серебряные Архистратиги очень красивые.
Они появились у вас не случайно.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 00:00

Давайте в этой ветке будет только добро, уважение и толерантность.
Востаннє редагувалось trololo в Чет 10 вер, 2020 10:14, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 08:31

  greenozon написав:
  Santehnik написав:решил пока через субброкера нашего местного, что бы 10-20$ абонки не платить).


АртКапітал? :)

Да, изучал форумы и гуглил, походу это самый оптимальный вариант для начала. Потом уже если что можно будет и на прямую учетку перейти.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:43

Re: Идеи для торговли на рынках США

За ночь ленули на вентилятор знатно.

К сведению сильно умных, резидентам Украины по умолчанию открывают счета в IB UK. А там FATCA и прочие прелести. Скорее всего с 2021 года автоматический обмен стартанет. Хотя мин лотчикам боятся нечего.

Глобальные брокеры как правило не являются налоговыми агентами по сделкам, только по дивам. И даже, если уплатить налоги там, то не факт что здесь не по просят повторить.

Возвращаясь к первоначальному вопросу, а именно к шортам.
Возьмем такой пример. Пересичный вывел свои кровные белые $70к.
Начитавшись аналитиков, он конечно вшортил TSLA.
Она зараза все растет, но помня вебинар Элдера 2007 года, он конечно ставит стоп в 1%
С десятой попытки пересичный таки берет свои 20% на падении.

По истечению года заполняет декларацию онлайн, платит НДФЛ с порядка $7к и дальше живет спокойно. Единственное, пришлось заказать у IB бумажную выписку по операциям на брокерском счете, ну да ладно, за $5,6к профита, можно и перевести и наториально заверить.

И вот через 2 года начитаются кони.
Звонок по телефону от следователя УБЭП в рамках уголовного дела согласно п1. ст 212 ККУ.

Оказывается 10 шортов Телсы по текущему курсу это получение дохода в 19М грн. А НДФЛ порядка 3,5М. У них на руках документ подтверждающий доход и декларация, где этот доход не указан.

Понятно, что грамотные девочки юристы имеют другое мнение. Но как говорит Геращенко, покорись полиции а потом обжалывай в суде. И пока идут суды, Шенген закрыт.

Потому бест практикс, никаких шортов.
Есть фьючи, есть путы, если есть желание сыграть на понижение.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 12:23

Re: Идеи для торговли на рынках США

https://www.investing.com/analysis/this ... -200537006
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