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на тему Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.

#<1 ... 40414243 Додано: Чет 10 вер, 2020 12:57 Gastarbaiter написав: airmax78 написав: https://www.investing.com/analysis/this-could-be-why-tesla-stock-was-excluded-from-the-sp-500-200537006 https://www.investing.com/analysis/this-could-be-why-tesla-stock-was-excluded-from-the-sp-500-200537006

Ви что, таки хотите нам сказать, что это компания по продаже квот и акций, а не автомобилей? И что светлое будущее человечества не за ней? Ой-вей! Ви что, таки хотите нам сказать, что это компания по продаже квот и акций, а не автомобилей? И что светлое будущее человечества не за ней? Ой-вей!

Недостатки Маска являются продолжением его достоинств. Он - авантюрист. Прежде всего в хорошем смысле слова, но, судя по всему, он не останавливается ни перед чем на пути к какой-то своей высокой цели. И если включение в S&P500 надует капитализацию и поможет ему быстрее сделать то, что он планирует сделать - нет для него ничего страшного в том, чтобы слегонца что-то прикурасить или где-то подхимичить в финотчетности. Неспроста в прошлом году от него CFО сбежал.

Представляю, сколько это стоило бы VAG: https://www.thedrive.com/tech/36274/tes ... -fake-wood

Но в Тесла просто улыбнутся, а инвесторы надуют еще %%20 капитализации за неделю.

P.S. Енто в машине за полтос в базе и в районе 70 куе с автопилотом и двумя моторами. Недостатки Маска являются продолжением его достоинств. Он - авантюрист. Прежде всего в хорошем смысле слова, но, судя по всему, он не останавливается ни перед чем на пути к какой-то своей высокой цели. И если включение в S&P500 надует капитализацию и поможет ему быстрее сделать то, что он планирует сделать - нет для него ничего страшного в том, чтобы слегонца что-то прикурасить или где-то подхимичить в финотчетности. Неспроста в прошлом году от него CFО сбежал.Представляю, сколько это стоило бы VAG:Но в Тесла просто улыбнутся, а инвесторы надуют еще %%20 капитализации за неделю.P.S. Енто в машине за полтос в базе и в районе 70 куе с автопилотом и двумя моторами. airmax78 Повідомлень: 36014 З нами з: 25.10.12 Подякував: 885 раз. Подякували: 4263 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 вер, 2020 13:57 St/2 написав: Возвращаясь к первоначальному вопросу, а именно к шортам.

Возьмем такой пример. Пересичный вывел свои кровные белые $70к.

Начитавшись аналитиков, он конечно вшортил TSLA.

Она зараза все растет, но помня вебинар Элдера 2007 года, он конечно ставит стоп в 1%

С десятой попытки пересичный таки берет свои 20% на падении.



По истечению года заполняет декларацию онлайн, платит НДФЛ с порядка $7к и дальше живет спокойно. Единственное, пришлось заказать у IB бумажную выписку по операциям на брокерском счете, ну да ладно, за $5,6к профита, можно и перевести и наториально заверить.



И вот через 2 года начитаются кони.

Звонок по телефону от следователя УБЭП в рамках уголовного дела согласно п1. ст 212 ККУ.



Оказывается 10 шортов Телсы по текущему курсу это получение дохода в 19М грн. А НДФЛ порядка 3,5М. У них на руках документ подтверждающий доход и декларация, где этот доход не указан.



Понятно, что грамотные девочки юристы имеют другое мнение. Но как говорит Геращенко, покорись полиции а потом обжалывай в суде. И пока идут суды, Шенген закрыт.



Потому бест практикс, никаких шортов.

Есть фьючи, есть путы, если есть желание сыграть на понижение. Возвращаясь к первоначальному вопросу, а именно к шортам.Возьмем такой пример. Пересичный вывел свои кровные белые $70к.Начитавшись аналитиков, он конечно вшортил TSLA.Она зараза все растет, но помня вебинар Элдера 2007 года, он конечно ставит стоп в 1%С десятой попытки пересичный таки берет свои 20% на падении.По истечению года заполняет декларацию онлайн, платит НДФЛ с порядка $7к и дальше живет спокойно. Единственное, пришлось заказать у IB бумажную выписку по операциям на брокерском счете, ну да ладно, за $5,6к профита, можно и перевести и наториально заверить.И вот через 2 года начитаются кони.Звонок по телефону от следователя УБЭП в рамках уголовного дела согласно п1. ст 212 ККУ.Понятно, что грамотные девочки юристы имеют другое мнение. Но как говорит Геращенко, покорись полиции а потом обжалывай в суде. И пока идут суды, Шенген закрыт.Потому бест практикс, никаких шортов.Есть фьючи, есть путы, если есть желание сыграть на понижение.

Сама конченна країні і її податкові дібіли!

Факт продажу є? ОК, є. А факт купівлі ДЕ



Народ, якщо маєте 70+к і більше, міняйте податкову резиденцію на нормальну.

Нехай Герашенкі знощують таких, як вони... Факт продажу є? ОК, є. А факт купівлі ДЕНарод, якщо маєте 70+к і більше, міняйте податкову резиденцію на нормальну.Нехай Герашенкі знощують таких, як вони... change_pm Повідомлень: 2099 З нами з: 03.02.16 Подякував: 60 раз. Подякували: 482 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 вер, 2020 14:02 airmax78 написав: Gastarbaiter написав: airmax78 написав: https://www.investing.com/analysis/this-could-be-why-tesla-stock-was-excluded-from-the-sp-500-200537006 https://www.investing.com/analysis/this-could-be-why-tesla-stock-was-excluded-from-the-sp-500-200537006

Ви что, таки хотите нам сказать, что это компания по продаже квот и акций, а не автомобилей? И что светлое будущее человечества не за ней? Ой-вей! Ви что, таки хотите нам сказать, что это компания по продаже квот и акций, а не автомобилей? И что светлое будущее человечества не за ней? Ой-вей!

Недостатки Маска являются продолжением его достоинств. Он - авантюрист. Прежде всего в хорошем смысле слова, но, судя по всему, он не останавливается ни перед чем на пути к какой-то своей высокой цели. И если включение в S&P500 надует капитализацию и поможет ему быстрее сделать то, что он планирует сделать - нет для него ничего страшного в том, чтобы слегонца что-то прикурасить или где-то подхимичить в финотчетности. Неспроста в прошлом году от него CFО сбежал.

Представляю, сколько это стоило бы VAG: https://www.thedrive.com/tech/36274/tes ... -fake-wood

Но в Тесла просто улыбнутся, а инвесторы надуют еще %%20 капитализации за неделю.

P.S. Енто в машине за полтос в базе и в районе 70 куе с автопилотом и двумя моторами. Недостатки Маска являются продолжением его достоинств. Он - авантюрист. Прежде всего в хорошем смысле слова, но, судя по всему, он не останавливается ни перед чем на пути к какой-то своей высокой цели. И если включение в S&P500 надует капитализацию и поможет ему быстрее сделать то, что он планирует сделать - нет для него ничего страшного в том, чтобы слегонца что-то прикурасить или где-то подхимичить в финотчетности. Неспроста в прошлом году от него CFО сбежал.Представляю, сколько это стоило бы VAG:Но в Тесла просто улыбнутся, а инвесторы надуют еще %%20 капитализации за неделю.P.S. Енто в машине за полтос в базе и в районе 70 куе с автопилотом и двумя моторами.

Чуваки, поки ви тут трєндіте про:

- те Тесла, чи се Тесла - люди зароблять

І глибокоу пофіг-с, чи то в Тесла, чи се в Тесла... Чуваки, поки ви тут трєндіте про:- те Тесла, чи се Тесла - люди зароблятьІ глибокоу пофіг-с, чи то в Тесла, чи се в Тесла... change_pm Повідомлень: 2099 З нами з: 03.02.16 Подякував: 60 раз. Подякували: 482 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 вер, 2020 14:12 St/2 написав: За ночь ленули на вентилятор знатно.



К сведению сильно умных, резидентам Украины по умолчанию открывают счета в IB UK. А там FATCA и прочие прелести. Скорее всего с 2021 года автоматический обмен стартанет. Хотя мин лотчикам боятся нечего.



Глобальные брокеры как правило не являются налоговыми агентами по сделкам, только по дивам. И даже, если уплатить налоги там, то не факт что здесь не по просят повторить.



Возвращаясь к первоначальному вопросу, а именно к шортам.

Возьмем такой пример. Пересичный вывел свои кровные белые $70к.

Начитавшись аналитиков, он конечно вшортил TSLA.

Она зараза все растет, но помня вебинар Элдера 2007 года, он конечно ставит стоп в 1%

С десятой попытки пересичный таки берет свои 20% на падении.



По истечению года заполняет декларацию онлайн, платит НДФЛ с порядка $7к и дальше живет спокойно. Единственное, пришлось заказать у IB бумажную выписку по операциям на брокерском счете, ну да ладно, за $5,6к профита, можно и перевести и наториально заверить.



И вот через 2 года начитаются кони.

Звонок по телефону от следователя УБЭП в рамках уголовного дела согласно п1. ст 212 ККУ.



Оказывается 10 шортов Телсы по текущему курсу это получение дохода в 19М грн. А НДФЛ порядка 3,5М. У них на руках документ подтверждающий доход и декларация, где этот доход не указан.



Понятно, что грамотные девочки юристы имеют другое мнение. Но как говорит Геращенко, покорись полиции а потом обжалывай в суде. И пока идут суды, Шенген закрыт.



Потому бест практикс, никаких шортов.

Есть фьючи, есть путы, если есть желание сыграть на понижение. За ночь ленули на вентилятор знатно.К сведению сильно умных, резидентам Украины по умолчанию открывают счета в IB UK. А там FATCA и прочие прелести. Скорее всего с 2021 года автоматический обмен стартанет. Хотя мин лотчикам боятся нечего.Глобальные брокеры как правило не являются налоговыми агентами по сделкам, только по дивам. И даже, если уплатить налоги там, то не факт что здесь не по просят повторить.Возвращаясь к первоначальному вопросу, а именно к шортам.Возьмем такой пример. Пересичный вывел свои кровные белые $70к.Начитавшись аналитиков, он конечно вшортил TSLA.Она зараза все растет, но помня вебинар Элдера 2007 года, он конечно ставит стоп в 1%С десятой попытки пересичный таки берет свои 20% на падении.По истечению года заполняет декларацию онлайн, платит НДФЛ с порядка $7к и дальше живет спокойно. Единственное, пришлось заказать у IB бумажную выписку по операциям на брокерском счете, ну да ладно, за $5,6к профита, можно и перевести и наториально заверить.И вот через 2 года начитаются кони.Звонок по телефону от следователя УБЭП в рамках уголовного дела согласно п1. ст 212 ККУ.Оказывается 10 шортов Телсы по текущему курсу это получение дохода в 19М грн. А НДФЛ порядка 3,5М.и декларация, где этот доход не указан.Понятно, что грамотные девочки юристы имеют другое мнение. Но как говорит Геращенко, покорись полиции а потом обжалывай в суде. И пока идут суды, Шенген закрыт.Потому бест практикс, никаких шортов.Есть фьючи, есть путы, если есть желание сыграть на понижение.

Я перепрошую, а звідки в них документ, який підтверджує дохід? І що це за такий документ? Я перепрошую, а звідки в них документ, який підтверджує дохід? І що це за такий документ? change_pm Повідомлень: 2099 З нами з: 03.02.16 Подякував: 60 раз. Подякували: 482 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 40414243 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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