За ночь ленули на вентилятор знатно.К сведению сильно умных, резидентам Украины по умолчанию открывают счета в IB UK. А там FATCA и прочие прелести. Скорее всего с 2021 года автоматический обмен стартанет. Хотя мин лотчикам боятся нечего.Глобальные брокеры как правило не являются налоговыми агентами по сделкам, только по дивам. И даже, если уплатить налоги там, то не факт что здесь не по просят повторить.Возвращаясь к первоначальному вопросу, а именно к шортам.Возьмем такой пример. Пересичный вывел свои кровные белые $70к.Начитавшись аналитиков, он конечно вшортил TSLA.Она зараза все растет, но помня вебинар Элдера 2007 года, он конечно ставит стоп в 1%С десятой попытки пересичный таки берет свои 20% на падении.По истечению года заполняет декларацию онлайн, платит НДФЛ с порядка $7к и дальше живет спокойно. Единственное, пришлось заказать у IB бумажную выписку по операциям на брокерском счете, ну да ладно, за $5,6к профита, можно и перевести и наториально заверить.И вот через 2 года начитаются кони.Звонок по телефону от следователя УБЭП в рамках уголовного дела согласно п1. ст 212 ККУ.Оказывается 10 шортов Телсы по текущему курсу это получение дохода в 19М грн. А НДФЛ порядка 3,5М.и декларация, где этот доход не указан.Понятно, что грамотные девочки юристы имеют другое мнение. Но как говорит Геращенко, покорись полиции а потом обжалывай в суде. И пока идут суды, Шенген закрыт.Потому бест практикс, никаких шортов.Есть фьючи, есть путы, если есть желание сыграть на понижение.