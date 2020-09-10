Ви что, таки хотите нам сказать, что это компания по продаже квот и акций, а не автомобилей? И что светлое будущее человечества не за ней? Ой-вей!
Недостатки Маска являются продолжением его достоинств. Он - авантюрист. Прежде всего в хорошем смысле слова, но, судя по всему, он не останавливается ни перед чем на пути к какой-то своей высокой цели. И если включение в S&P500 надует капитализацию и поможет ему быстрее сделать то, что он планирует сделать - нет для него ничего страшного в том, чтобы слегонца что-то прикурасить или где-то подхимичить в финотчетности. Неспроста в прошлом году от него CFО сбежал. Представляю, сколько это стоило бы VAG: https://www.thedrive.com/tech/36274/tes ... -fake-wood Но в Тесла просто улыбнутся, а инвесторы надуют еще %%20 капитализации за неделю. P.S. Енто в машине за полтос в базе и в районе 70 куе с автопилотом и двумя моторами.
St/2 написав:Возвращаясь к первоначальному вопросу, а именно к шортам. Возьмем такой пример. Пересичный вывел свои кровные белые $70к. Начитавшись аналитиков, он конечно вшортил TSLA. Она зараза все растет, но помня вебинар Элдера 2007 года, он конечно ставит стоп в 1% С десятой попытки пересичный таки берет свои 20% на падении.
По истечению года заполняет декларацию онлайн, платит НДФЛ с порядка $7к и дальше живет спокойно. Единственное, пришлось заказать у IB бумажную выписку по операциям на брокерском счете, ну да ладно, за $5,6к профита, можно и перевести и наториально заверить.
И вот через 2 года начитаются кони. Звонок по телефону от следователя УБЭП в рамках уголовного дела согласно п1. ст 212 ККУ.
Оказывается 10 шортов Телсы по текущему курсу это получение дохода в 19М грн. А НДФЛ порядка 3,5М. У них на руках документ подтверждающий доход и декларация, где этот доход не указан.
Понятно, что грамотные девочки юристы имеют другое мнение. Но как говорит Геращенко, покорись полиции а потом обжалывай в суде. И пока идут суды, Шенген закрыт.
Потому бест практикс, никаких шортов. Есть фьючи, есть путы, если есть желание сыграть на понижение.
Сама конченна країні і її податкові дібіли! Факт продажу є? ОК, є. А факт купівлі ДЕ
Народ, якщо маєте 70+к і більше, міняйте податкову резиденцію на нормальну. Нехай Герашенкі знощують таких, як вони...
Ви что, таки хотите нам сказать, что это компания по продаже квот и акций, а не автомобилей? И что светлое будущее человечества не за ней? Ой-вей!
Недостатки Маска являются продолжением его достоинств. Он - авантюрист. Прежде всего в хорошем смысле слова, но, судя по всему, он не останавливается ни перед чем на пути к какой-то своей высокой цели. И если включение в S&P500 надует капитализацию и поможет ему быстрее сделать то, что он планирует сделать - нет для него ничего страшного в том, чтобы слегонца что-то прикурасить или где-то подхимичить в финотчетности. Неспроста в прошлом году от него CFО сбежал. Представляю, сколько это стоило бы VAG: https://www.thedrive.com/tech/36274/tes ... -fake-wood Но в Тесла просто улыбнутся, а инвесторы надуют еще %%20 капитализации за неделю. P.S. Енто в машине за полтос в базе и в районе 70 куе с автопилотом и двумя моторами.
Чуваки, поки ви тут трєндіте про: - те Тесла, чи се Тесла - люди зароблять І глибокоу пофіг-с, чи то в Тесла, чи се в Тесла...
К сведению сильно умных, резидентам Украины по умолчанию открывают счета в IB UK. А там FATCA и прочие прелести. Скорее всего с 2021 года автоматический обмен стартанет. Хотя мин лотчикам боятся нечего.
Глобальные брокеры как правило не являются налоговыми агентами по сделкам, только по дивам. И даже, если уплатить налоги там, то не факт что здесь не по просят повторить.
Возвращаясь к первоначальному вопросу, а именно к шортам. Возьмем такой пример. Пересичный вывел свои кровные белые $70к. Начитавшись аналитиков, он конечно вшортил TSLA. Она зараза все растет, но помня вебинар Элдера 2007 года, он конечно ставит стоп в 1% С десятой попытки пересичный таки берет свои 20% на падении.
По истечению года заполняет декларацию онлайн, платит НДФЛ с порядка $7к и дальше живет спокойно. Единственное, пришлось заказать у IB бумажную выписку по операциям на брокерском счете, ну да ладно, за $5,6к профита, можно и перевести и наториально заверить.
И вот через 2 года начитаются кони. Звонок по телефону от следователя УБЭП в рамках уголовного дела согласно п1. ст 212 ККУ.
Оказывается 10 шортов Телсы по текущему курсу это получение дохода в 19М грн. А НДФЛ порядка 3,5М. У них на руках документ подтверждающий доход и декларация, где этот доход не указан.
Понятно, что грамотные девочки юристы имеют другое мнение. Но как говорит Геращенко, покорись полиции а потом обжалывай в суде. И пока идут суды, Шенген закрыт.
Потому бест практикс, никаких шортов. Есть фьючи, есть путы, если есть желание сыграть на понижение.
Я перепрошую, а звідки в них документ, який підтверджує дохід? І що це за такий документ?
airmax78 написав:Недостатки Маска являются продолжением его достоинств. Он - авантюрист. Прежде всего в хорошем смысле слова, но, судя по всему, он не останавливается ни перед чем на пути к какой-то своей высокой цели. И если включение в S&P500 надует капитализацию и поможет ему быстрее сделать то, что он планирует сделать - нет для него ничего страшного в том, чтобы слегонца что-то прикурасить или где-то подхимичить в финотчетности. Неспроста в прошлом году от него CFО сбежал. Представляю, сколько это стоило бы VAG: https://www.thedrive.com/tech/36274/tes ... -fake-wood Но в Тесла просто улыбнутся, а инвесторы надуют еще %%20 капитализации за неделю. P.S. Енто в машине за полтос в базе и в районе 70 куе с автопилотом и двумя моторами.
Чуваки, поки ви тут трєндіте про: - те Тесла, чи се Тесла - люди зароблять І глибокоу пофіг-с, чи то в Тесла, чи се в Тесла...
Я же только за, чтобы зарабатывали, но, желательно, чтобы не на мне. А заскочить по сегодняшней цене - это зафиксить кому-то 1000% с мартовских низов.
change_pm написав:[ Сама конченна країні і її податкові дібіли! Факт продажу є? ОК, є. А факт купівлі ДЕ
Народ, якщо маєте 70+к і більше, міняйте податкову резиденцію на нормальну. Нехай Герашенкі знощують таких, як вони...
В законе так написано, получил доход - плати налог. Нормы о шортах нет.
С 70к можно разве что в Болгарии бомжевать по съёмным квартирам. И наличие иностранного налогового резиденства не делает вас не резидентом Украины автоматически. Это надо доказывать в суде. Украина не Россия.