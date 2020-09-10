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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 41424344>
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 12:57

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:https://www.investing.com/analysis/this-could-be-why-tesla-stock-was-excluded-from-the-sp-500-200537006

Ви что, таки хотите нам сказать, что это компания по продаже квот и акций, а не автомобилей? И что светлое будущее человечества не за ней? Ой-вей!

Недостатки Маска являются продолжением его достоинств. Он - авантюрист. Прежде всего в хорошем смысле слова, но, судя по всему, он не останавливается ни перед чем на пути к какой-то своей высокой цели. И если включение в S&P500 надует капитализацию и поможет ему быстрее сделать то, что он планирует сделать - нет для него ничего страшного в том, чтобы слегонца что-то прикурасить или где-то подхимичить в финотчетности. Неспроста в прошлом году от него CFО сбежал.
Представляю, сколько это стоило бы VAG: https://www.thedrive.com/tech/36274/tes ... -fake-wood
Но в Тесла просто улыбнутся, а инвесторы надуют еще %%20 капитализации за неделю.
P.S. Енто в машине за полтос в базе и в районе 70 куе с автопилотом и двумя моторами.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:57

  St/2 написав:Возвращаясь к первоначальному вопросу, а именно к шортам.
Возьмем такой пример. Пересичный вывел свои кровные белые $70к.
Начитавшись аналитиков, он конечно вшортил TSLA.
Она зараза все растет, но помня вебинар Элдера 2007 года, он конечно ставит стоп в 1%
С десятой попытки пересичный таки берет свои 20% на падении.

По истечению года заполняет декларацию онлайн, платит НДФЛ с порядка $7к и дальше живет спокойно. Единственное, пришлось заказать у IB бумажную выписку по операциям на брокерском счете, ну да ладно, за $5,6к профита, можно и перевести и наториально заверить.

И вот через 2 года начитаются кони.
Звонок по телефону от следователя УБЭП в рамках уголовного дела согласно п1. ст 212 ККУ.

Оказывается 10 шортов Телсы по текущему курсу это получение дохода в 19М грн. А НДФЛ порядка 3,5М. У них на руках документ подтверждающий доход и декларация, где этот доход не указан.

Понятно, что грамотные девочки юристы имеют другое мнение. Но как говорит Геращенко, покорись полиции а потом обжалывай в суде. И пока идут суды, Шенген закрыт.

Потому бест практикс, никаких шортов.
Есть фьючи, есть путы, если есть желание сыграть на понижение.

Сама конченна країні і її податкові дібіли!
Факт продажу є? ОК, є. А факт купівлі ДЕ :?:

Народ, якщо маєте 70+к і більше, міняйте податкову резиденцію на нормальну.
Нехай Герашенкі знощують таких, як вони...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 14:02

  airmax78 написав:
  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:https://www.investing.com/analysis/this-could-be-why-tesla-stock-was-excluded-from-the-sp-500-200537006

Ви что, таки хотите нам сказать, что это компания по продаже квот и акций, а не автомобилей? И что светлое будущее человечества не за ней? Ой-вей!

Недостатки Маска являются продолжением его достоинств. Он - авантюрист. Прежде всего в хорошем смысле слова, но, судя по всему, он не останавливается ни перед чем на пути к какой-то своей высокой цели. И если включение в S&P500 надует капитализацию и поможет ему быстрее сделать то, что он планирует сделать - нет для него ничего страшного в том, чтобы слегонца что-то прикурасить или где-то подхимичить в финотчетности. Неспроста в прошлом году от него CFО сбежал.
Представляю, сколько это стоило бы VAG: https://www.thedrive.com/tech/36274/tes ... -fake-wood
Но в Тесла просто улыбнутся, а инвесторы надуют еще %%20 капитализации за неделю.
P.S. Енто в машине за полтос в базе и в районе 70 куе с автопилотом и двумя моторами.

Чуваки, поки ви тут трєндіте про:
- те Тесла, чи се Тесла - люди зароблять 8)
І глибокоу пофіг-с, чи то в Тесла, чи се в Тесла...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 14:12

  St/2 написав:За ночь ленули на вентилятор знатно.

К сведению сильно умных, резидентам Украины по умолчанию открывают счета в IB UK. А там FATCA и прочие прелести. Скорее всего с 2021 года автоматический обмен стартанет. Хотя мин лотчикам боятся нечего.

Глобальные брокеры как правило не являются налоговыми агентами по сделкам, только по дивам. И даже, если уплатить налоги там, то не факт что здесь не по просят повторить.

Возвращаясь к первоначальному вопросу, а именно к шортам.
Возьмем такой пример. Пересичный вывел свои кровные белые $70к.
Начитавшись аналитиков, он конечно вшортил TSLA.
Она зараза все растет, но помня вебинар Элдера 2007 года, он конечно ставит стоп в 1%
С десятой попытки пересичный таки берет свои 20% на падении.

По истечению года заполняет декларацию онлайн, платит НДФЛ с порядка $7к и дальше живет спокойно. Единственное, пришлось заказать у IB бумажную выписку по операциям на брокерском счете, ну да ладно, за $5,6к профита, можно и перевести и наториально заверить.

И вот через 2 года начитаются кони.
Звонок по телефону от следователя УБЭП в рамках уголовного дела согласно п1. ст 212 ККУ.

Оказывается 10 шортов Телсы по текущему курсу это получение дохода в 19М грн. А НДФЛ порядка 3,5М. У них на руках документ подтверждающий доход и декларация, где этот доход не указан.

Понятно, что грамотные девочки юристы имеют другое мнение. Но как говорит Геращенко, покорись полиции а потом обжалывай в суде. И пока идут суды, Шенген закрыт.

Потому бест практикс, никаких шортов.
Есть фьючи, есть путы, если есть желание сыграть на понижение.

Я перепрошую, а звідки в них документ, який підтверджує дохід? І що це за такий документ?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 14:25

  change_pm написав:Чуваки, поки ви тут трєндіте про:
- те Тесла, чи се Тесла - люди зароблять 8)
І глибокоу пофіг-с, чи то в Тесла, чи се в Тесла...

Умение прогнозировать границы человеческой жадности не каждому дано.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 14:51

  Gastarbaiter написав:
  change_pm написав:Чуваки, поки ви тут трєндіте про:
- те Тесла, чи се Тесла - люди зароблять 8)
І глибокоу пофіг-с, чи то в Тесла, чи се в Тесла...

Умение прогнозировать границы человеческой жадности не каждому дано.

Тру... Я по собі міряю... Тіпа, скільки б я хотів, щоб коштувала акція?
А потім лізу в справу...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 14:58

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Недостатки Маска являются продолжением его достоинств. Он - авантюрист. Прежде всего в хорошем смысле слова, но, судя по всему, он не останавливается ни перед чем на пути к какой-то своей высокой цели. И если включение в S&P500 надует капитализацию и поможет ему быстрее сделать то, что он планирует сделать - нет для него ничего страшного в том, чтобы слегонца что-то прикурасить или где-то подхимичить в финотчетности. Неспроста в прошлом году от него CFО сбежал.
Представляю, сколько это стоило бы VAG: https://www.thedrive.com/tech/36274/tes ... -fake-wood
Но в Тесла просто улыбнутся, а инвесторы надуют еще %%20 капитализации за неделю.
P.S. Енто в машине за полтос в базе и в районе 70 куе с автопилотом и двумя моторами.

Чуваки, поки ви тут трєндіте про:
- те Тесла, чи се Тесла - люди зароблять 8)
І глибокоу пофіг-с, чи то в Тесла, чи се в Тесла...

Я же только за, чтобы зарабатывали, но, желательно, чтобы не на мне. А заскочить по сегодняшней цене - это зафиксить кому-то 1000% с мартовских низов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:05

  airmax78 написав:Я же только за, чтобы зарабатывали, но, желательно, чтобы не на мне. А заскочить по сегодняшней цене - это зафиксить кому-то 1000% с мартовских низов.


А в чем проблема? :roll:
Завтра найдется другой лох, который купит у тебя дороже. Сегодня он тебя, завтра ты его. Тассазать, братская взаимовыручка спекулей. :?
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:06

  change_pm написав:Тру... Я по собі міряю... Тіпа, скільки б я хотів, щоб коштувала акція?
А потім лізу в справу...

Вот. Теслу я бы хотел по 500 (до сплита). Купил бы на все. По 1000 - купил бы немного. По 1500 - купил бы совсем чуть-чуть. Дороже - спасибо не надо.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:14

  change_pm написав:[
Сама конченна країні і її податкові дібіли!
Факт продажу є? ОК, є. А факт купівлі ДЕ :?:

Народ, якщо маєте 70+к і більше, міняйте податкову резиденцію на нормальну.
Нехай Герашенкі знощують таких, як вони...

В законе так написано, получил доход - плати налог. Нормы о шортах нет.

С 70к можно разве что в Болгарии бомжевать по съёмным квартирам.
И наличие иностранного налогового резиденства не делает вас не резидентом Украины автоматически. Это надо доказывать в суде.
Украина не Россия.
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