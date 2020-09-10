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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:16

  change_pm написав:Я перепрошую, а звідки в них документ, який підтверджує дохід? І що це за такий документ?

Так Вы их сами предоставите.
Когда заполните налоговую декларацию.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:18

  Libo написав:
  airmax78 написав:Я же только за, чтобы зарабатывали, но, желательно, чтобы не на мне. А заскочить по сегодняшней цене - это зафиксить кому-то 1000% с мартовских низов.


А в чем проблема? :roll:
Завтра найдется другой лох, который купит у тебя дороже. Сегодня он тебя, завтра ты его. Тассазать, братская взаимовыручка спекулей. :?

Если можно занять под отрицательную ставку, то лох скорее в Кеше сидит.
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:35

  Libo написав:
  airmax78 написав:Я же только за, чтобы зарабатывали, но, желательно, чтобы не на мне. А заскочить по сегодняшней цене - это зафиксить кому-то 1000% с мартовских низов.


А в чем проблема? :roll:
Завтра найдется другой лох, который купит у тебя дороже. Сегодня он тебя, завтра ты его. Тассазать, братская взаимовыручка спекулей. :?

airmax78, у тебе як сказати попрілічней ... а, придумав...

теслагештальт... треба забити на теслу і підібрати собі партнерку попрілічней...яка не зрадить...

Ось Лібо тут відписував про одну таку... точніше такого...

Я хотів його підібрати по 30 уе, а було лише 35... Ну, нічого я почекаю, і візьму пізніше по 25 :)
імхо шанс ще буде до того часу, як вони зроблять свій перший грузовічок-с.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:48

  airmax78 написав:
  change_pm написав:Тру... Я по собі міряю... Тіпа, скільки б я хотів, щоб коштувала акція?
А потім лізу в справу...

Вот. Теслу я бы хотел по 500 (до сплита). Купил бы на все. По 1000 - купил бы немного. По 1500 - купил бы совсем чуть-чуть. Дороже - спасибо не надо.

Макс, поделитесь, пожалуйста: почему вы считаете/считали досплитовую Теслу "па 500" перспективной покупкой (если отбросить опыт последующих месяцев с ее полетом в космос)? Вы так верили в массовый психоз? Или это уже ретроспективно?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:51

Turquoise Hill, Rio Tinto sign MoU that could cut Oyu Tolgoi funding by $1.4B

зі. Якщо повернеться на 50 центів, то імхо можна взяти. Тільки треба політичні ризики оцінити, бо актив знаходиться в Монголії.
change_pm
 
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