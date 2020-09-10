Так Вы их сами предоставите.
Когда заполните налоговую декларацию.
|
|
|
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 10 вер, 2020 15:16
Додано: Чет 10 вер, 2020 15:18
Если можно занять под отрицательную ставку, то лох скорее в Кеше сидит.
Додано: Чет 10 вер, 2020 15:35
airmax78, у тебе як сказати попрілічней ... а, придумав...
теслагештальт... треба забити на теслу і підібрати собі партнерку попрілічней...яка не зрадить...
Ось Лібо тут відписував про одну таку... точніше такого...
Я хотів його підібрати по 30 уе, а було лише 35... Ну, нічого я почекаю, і візьму пізніше по 25
імхо шанс ще буде до того часу, як вони зроблять свій перший грузовічок-с.
Додано: Чет 10 вер, 2020 15:48
Макс, поделитесь, пожалуйста: почему вы считаете/считали досплитовую Теслу "па 500" перспективной покупкой (если отбросить опыт последующих месяцев с ее полетом в космос)? Вы так верили в массовый психоз? Или это уже ретроспективно?
Додано: Чет 10 вер, 2020 15:51
зі. Якщо повернеться на 50 центів, то імхо можна взяти. Тільки треба політичні ризики оцінити, бо актив знаходиться в Монголії.
Додано: Чет 10 вер, 2020 16:09
Здається зрозумів... Такс декларейшн від ІБРК відображає всі операції (і лонг, і шорт), так?
зі. Я ще не отримував, тому не знаю. Якщо все так погано, то краще ІТІН отримати і платити всі податки дяді Сему, а Геращенко ...й
Додано: Чет 10 вер, 2020 16:21
Я не имел опыта с ІТІН, но ДФС.
Они трактуют просто, Вы укр резидент пока в суде не доказали обратного. Потому любые Ваши доходы подлежат НДФЛ.
IB UK будет обмениваться данными с ДФС, если не с 2021, то с 2022 точно.
Вспоминаю кейсы, как РФ подключилась к автоматическому обмену. Формально, данные должны были ходить с 2014 года (если не ошибаюсь), но швейцарские банки подали данные и за 2013 и за 2012. Потому вариант не платить, не вариант.
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:16
Трололо на эту тему много писал. Могу с ним только согласиться. Хайп вокруг Тесла не на ровном месте. У Тесла есть лучший, на сегодняшний день, на рынке продукт. Да, с косяками, но тем не менее по совокупности свойств - лучший. У них самое передовое компьютерное железо и ПО. И в этом все остальные автопроизводители очень тугие. И, если Тесла сделает автомобиль B-класса за 25куе с дальностью хода как у Модел 3 Лонг Рейндж - я думаю они захватят рынок (весь рынок легковых авто, а не только электромобилей). Ну и плюс все эти автопилоты, спейслинки, заводы по производству батарей, сеть суперчарджеров. Но все-равно, сегодняшняя цена учитывает это все с мультипликтором и вообще не принимает во внимание никакие риски.
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:25
[quote="5054682:Gastarbaiter"]
Твое бестолковое мнение по тесле мало кому интересно, если ты ее не торгуешь. Ты же не шортишь? Про Тесла пузырь актуально было года 2 назад умничать
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:37
Тесла это феномен, и пока он работает, то надо пользоваться, а не размышлять о том почему это невозможно...
Я одну акцию взял на начале торгов сегодня, маловато конечно но для обкатки процесса и получения понимания как это работает думаю пойдет. Уже за час она потенциально уже почти отбила комиссию за свифт с привата. Но как оно будет дальше - посмотрим. Вчера на закрытии цена всё таки была вкуснее чем сегодня на открыти...
Кстати, поражен скоростью и легкостью входа на биржу. Весь инет заполнен страшилками как это сложно, дорого и мол нужно куча денег, а я по факту во вторник утром подал заявку, в четверг уже на открытии купил акцию и затрат пока за все время только 14 баксов на комиссию привата.
И деньги в США шли аж полтора часа и даже с дому не выходил бы, если бы не необходимость налик на приват загнать.
|