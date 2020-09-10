Додано: Чет 10 вер, 2020 17:37

Тесла это феномен, и пока он работает, то надо пользоваться, а не размышлять о том почему это невозможно...



Я одну акцию взял на начале торгов сегодня, маловато конечно но для обкатки процесса и получения понимания как это работает думаю пойдет. Уже за час она потенциально уже почти отбила комиссию за свифт с привата. Но как оно будет дальше - посмотрим. Вчера на закрытии цена всё таки была вкуснее чем сегодня на открыти...

Кстати, поражен скоростью и легкостью входа на биржу. Весь инет заполнен страшилками как это сложно, дорого и мол нужно куча денег, а я по факту во вторник утром подал заявку, в четверг уже на открытии купил акцию и затрат пока за все время только 14 баксов на комиссию привата.

И деньги в США шли аж полтора часа и даже с дому не выходил бы, если бы не необходимость налик на приват загнать.