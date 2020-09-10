Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Міжнародний фондовий ринок / Идеи для торговли

на рынках США Идеи для торговли на рынках США + Додати

тему Відповісти

на тему Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.

#<1 ... 42434445 Додано: Чет 10 вер, 2020 17:56 airmax78 написав: Трололо на эту тему много писал. Могу с ним только согласиться. Хайп вокруг Тесла не на ровном месте. У Тесла есть лучший, на сегодняшний день, на рынке продукт. Да, с косяками, но тем не менее по совокупности свойств - лучший. У них самое передовое компьютерное железо и ПО. И в этом все остальные автопроизводители очень тугие. И, если Тесла сделает автомобиль B-класса за 25куе с дальностью хода как у Модел 3 Лонг Рейндж - я думаю они захватят рынок (весь рынок легковых авто, а не только электромобилей). Ну и плюс все эти автопилоты, спейслинки, заводы по производству батарей, сеть суперчарджеров. Но все-равно, сегодняшняя цена учитывает это все с мультипликтором и вообще не принимает во внимание никакие риски. Трололо на эту тему много писал. Могу с ним только согласиться. Хайп вокруг Тесла не на ровном месте. У Тесла есть лучший, на сегодняшний день, на рынке продукт. Да, с косяками, но тем не менее по совокупности свойств - лучший. У них самое передовое компьютерное железо и ПО. И в этом все остальные автопроизводители очень тугие. И, если Тесла сделает автомобиль B-класса за 25куе с дальностью хода как у Модел 3 Лонг Рейндж - я думаю они захватят рынок (весь рынок легковых авто, а не только электромобилей). Ну и плюс все эти автопилоты, спейслинки, заводы по производству батарей, сеть суперчарджеров. Но все-равно, сегодняшняя цена учитывает это все с мультипликтором и вообще не принимает во внимание никакие риски.

Вы действительно верите в то, что какая-то компания сможет монополизировать весь мировой рынок автомобилей? Пусть даже и с каким-то удачным на моменте продуктом?

Макс, объем мирового рынка легковых авто примерно 65 млн. шт. в год. Даже если Тесла монополизирует весь этот объем, будет колбасить с Net profit margin как у VW или Toyota, все заработанное направлять на выплату дивидендов, то и тогда инвестор, зашедший по сегодняшней цене, получал бы около 30% дохода на акцию в год. Вы действительно верите в реалистичность такого сценария? Имхо, максимум, что сможет показать Тесла в реальн-благоприятных условиях - это 4-7% годовых от дохайповой цены. Лет так через 10-15-20. Зачем вкладывать деньги в Теслу, если есть куча компаний, дающих такую доходность уже сегодня??? Только с целью наживы на следующих буратинах. Вы действительно верите в то, что какая-то компания сможет монополизировать весь мировой рынок автомобилей? Пусть даже и с каким-то удачным на моменте продуктом?Макс, объем мирового рынка легковых авто примерно 65 млн. шт. в год. Даже если Тесла монополизирует весь этот объем, будет колбасить с Net profit margin как у VW или Toyota, все заработанное направлять на выплату дивидендов, то и тогда инвестор, зашедший по сегодняшней цене, получал бы около 30% дохода на акцию в год. Вы действительно верите в реалистичность такого сценария?Имхо, максимум, что сможет показать Тесла в реальн-благоприятных условиях - это 4-7% годовых от дохайповой цены. Лет так через 10-15-20. Зачем вкладывать деньги в Теслу, если есть куча компаний, дающих такую доходность уже сегодня??? Только с целью наживы на следующих буратинах. Gastarbaiter Повідомлень: 1640 З нами з: 26.02.18 Подякував: 494 раз. Подякували: 273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 вер, 2020 17:57 trololo написав: Gastarbaiter написав:

Твое бестолковое мнение по тесле мало кому интересно, если ты ее не торгуешь. Ты же не шортишь? Про Тесла пузырь актуально было года 2 назад умничать Твое бестолковое мнение по тесле мало кому интересно, если ты ее не торгуешь. Ты же не шортишь? Про Тесла пузырь актуально было года 2 назад умничать

О, выиграл в казино и считает себя толковым?

Почему за В2В на форуме банят регулярно, а за Теслу нет? О, выиграл в казино и считает себя толковым?Почему за В2В на форуме банят регулярно, а за Теслу нет? Gastarbaiter Повідомлень: 1640 З нами з: 26.02.18 Подякував: 494 раз. Подякували: 273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 вер, 2020 18:29 Gastarbaiter написав: airmax78 написав: Трололо на эту тему много писал. Могу с ним только согласиться. Хайп вокруг Тесла не на ровном месте. У Тесла есть лучший, на сегодняшний день, на рынке продукт. Да, с косяками, но тем не менее по совокупности свойств - лучший. У них самое передовое компьютерное железо и ПО. И в этом все остальные автопроизводители очень тугие. И, если Тесла сделает автомобиль B-класса за 25куе с дальностью хода как у Модел 3 Лонг Рейндж - я думаю они захватят рынок (весь рынок легковых авто, а не только электромобилей). Ну и плюс все эти автопилоты, спейслинки, заводы по производству батарей, сеть суперчарджеров. Но все-равно, сегодняшняя цена учитывает это все с мультипликтором и вообще не принимает во внимание никакие риски. Трололо на эту тему много писал. Могу с ним только согласиться. Хайп вокруг Тесла не на ровном месте. У Тесла есть лучший, на сегодняшний день, на рынке продукт. Да, с косяками, но тем не менее по совокупности свойств - лучший. У них самое передовое компьютерное железо и ПО. И в этом все остальные автопроизводители очень тугие. И, если Тесла сделает автомобиль B-класса за 25куе с дальностью хода как у Модел 3 Лонг Рейндж - я думаю они захватят рынок (весь рынок легковых авто, а не только электромобилей). Ну и плюс все эти автопилоты, спейслинки, заводы по производству батарей, сеть суперчарджеров. Но все-равно, сегодняшняя цена учитывает это все с мультипликтором и вообще не принимает во внимание никакие риски.

Вы действительно верите в то, что какая-то компания сможет монополизировать весь мировой рынок автомобилей? Пусть даже и с каким-то удачным на моменте продуктом?

Макс, объем мирового рынка легковых авто примерно 65 млн. шт. в год. Даже если Тесла монополизирует весь этот объем, будет колбасить с Net profit margin как у VW или Toyota, все заработанное направлять на выплату дивидендов, то и тогда инвестор, зашедший по сегодняшней цене, получал бы около 30% дохода на акцию в год. Вы действительно верите в реалистичность такого сценария? Имхо, максимум, что сможет показать Тесла в реальн-благоприятных условиях - это 4-7% годовых от дохайповой цены. Лет так через 10-15-20. Зачем вкладывать деньги в Теслу, если есть куча компаний, дающих такую доходность уже сегодня??? Только с целью наживы на следующих буратинах. Вы действительно верите в то, что какая-то компания сможет монополизировать весь мировой рынок автомобилей? Пусть даже и с каким-то удачным на моменте продуктом?Макс, объем мирового рынка легковых авто примерно 65 млн. шт. в год. Даже если Тесла монополизирует весь этот объем, будет колбасить с Net profit margin как у VW или Toyota, все заработанное направлять на выплату дивидендов, то и тогда инвестор, зашедший по сегодняшней цене, получал бы около 30% дохода на акцию в год. Вы действительно верите в реалистичность такого сценария?Имхо, максимум, что сможет показать Тесла в реальн-благоприятных условиях - это 4-7% годовых от дохайповой цены. Лет так через 10-15-20. Зачем вкладывать деньги в Теслу, если есть куча компаний, дающих такую доходность уже сегодня??? Только с целью наживы на следующих буратинах.

Верю, что может откусить большую долю рынка у конкурентов. У М3 конкуренты в настоящее время отсутствуют. Если посмотрите сколько в конфигураторе стоит Кона 64кВт/ч - столько же сколько М3 Лонг Рейндж без автопилота. ID3 - тоже спорный конкурент. Ария - выйдет дороже. Модел С и Модел Х, ИМХО, будут сильно подвинуты VAGом (и в Европе у них уже сильная конкуренция). Но не М3. Ей нет альтернативы. Но, чтобы оправдать сегодняшнюю капитализацию Тесла должна срочно выпустить автомобиль для народа. Иначе я не понимаю, на что рассчитывают те, кто инвестируют по сегодняшней цене - за счет чего они ждут дальнейшего роста, если Тесла уже стоит дороже чем Тойота, Фолькс, Даймлер, БМВ, GM вместе взятые а на объемы производства хотя бы на уровне одной Тойоты, дай Бог, Тесла выйдет только лет через 5-7-10, если вообще когда-нибудь выйдет.

PS А пока они не выпустили по-настоящему народный автомобиль - ЦА Тесла остается очень узкой. Это потенциальные покупатели всяких БМВ М3, VW Golf GTI или R-Line и т.п. И то, только те из них, кто готов пожертвовать комфортом ради технических характеристик и осознания уменьшеня своего карбонового футпринта. Для всех остальных важен либо комфорт (которого в Тесла за деньги, которые она стоит, нет и близко), либо цена (это самая большая категория). И ей, пока, Тесла предложить вообще нечего. Еще, сцуки, и битки хотят в дрова превращать. Верю, что может откусить большую долю рынка у конкурентов. У М3 конкуренты в настоящее время отсутствуют. Если посмотрите сколько в конфигураторе стоит Кона 64кВт/ч - столько же сколько М3 Лонг Рейндж без автопилота. ID3 - тоже спорный конкурент. Ария - выйдет дороже. Модел С и Модел Х, ИМХО, будут сильно подвинуты VAGом (и в Европе у них уже сильная конкуренция). Но не М3. Ей нет альтернативы. Но, чтобы оправдать сегодняшнюю капитализацию Тесла должна срочно выпустить автомобиль для народа. Иначе я не понимаю, на что рассчитывают те, кто инвестируют по сегодняшней цене - за счет чего они ждут дальнейшего роста, если Тесла уже стоит дороже чем Тойота, Фолькс, Даймлер, БМВ, GM вместе взятые а на объемы производства хотя бы на уровне одной Тойоты, дай Бог, Тесла выйдет только лет через 5-7-10, если вообще когда-нибудь выйдет.PS А пока они не выпустили по-настоящему народный автомобиль - ЦА Тесла остается очень узкой. Это потенциальные покупатели всяких БМВ М3, VW Golf GTI или R-Line и т.п. И то, только те из них, кто готов пожертвовать комфортом ради технических характеристик и осознания уменьшеня своего карбонового футпринта. Для всех остальных важен либо комфорт (которого в Тесла за деньги, которые она стоит, нет и близко), либо цена (это самая большая категория). И ей, пока, Тесла предложить вообще нечего. Еще, сцуки, и битки хотят в дрова превращать. Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 10 вер, 2020 18:46, всього редагувалось 1 раз. airmax78 Повідомлень: 36021 З нами з: 25.10.12 Подякував: 885 раз. Подякували: 4263 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 вер, 2020 18:34 Re: Идеи для торговли на рынках США Ринок сьогодні досить стрьомний, торгується ледве в зеленій зоні.

Ставлю на падіння в червону зону до кінця сесії... change_pm Повідомлень: 2119 З нами з: 03.02.16 Подякував: 60 раз. Подякували: 483 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 вер, 2020 18:41 St/2 написав: Я не имел опыта с ІТІН, но ДФС.

Они трактуют просто, Вы укр резидент пока в суде не доказали обратного. Потому любые Ваши доходы подлежат НДФЛ.



IB UK будет обмениваться данными с ДФС, если не с 2021, то с 2022 точно.



Вспоминаю кейсы, как РФ подключилась к автоматическому обмену. Формально, данные должны были ходить с 2014 года (если не ошибаюсь), но швейцарские банки подали данные и за 2013 и за 2012. Потому вариант не платить, не вариант. Я не имел опыта с ІТІН,Они трактуют просто,IB UK будет обмениваться данными с ДФС, если не с 2021, то с 2022 точно.Вспоминаю кейсы, как РФ подключилась к автоматическому обмену. Формально, данные должны были ходить с 2014 года (если не ошибаюсь), но швейцарские банки подали данные и за 2013 и за 2012. Потому вариант не платить, не вариант.

Який же я Вам вдячний, що Ви мені про цю х...ню нагадали



Я їздю по закордонам і скрізь відкриваю рахунки. Так ось банки з 2017 року почали вимагати укр. податковий номер. Я знаю і знав до чого це йде, тому до 22 року планував максимально хвости підрубити



Ви нагадали про це і я знаю, що я куплю, коли моя ставка на падіння ринків принесе мені 10х... Якщо помиляюсь, з мінусів податки не платять ))))



зі. Куплю паспорт Барбодоса чи Мартінікі... Який же я Вам вдячний, що Ви мені про цю х...ню нагадалиЯ їздю по закордонам і скрізь відкриваю рахунки. Так ось банки з 2017 року почали вимагати укр. податковий номер. Я знаю і знав до чого це йде, тому до 22 року планував максимально хвости підрубитиВи нагадали про це і я знаю, що я куплю, коли моя ставка на падіння ринків принесе мені 10х... Якщо помиляюсь, з мінусів податки не платять ))))зі. Куплю паспорт Барбодоса чи Мартінікі... change_pm Повідомлень: 2119 З нами з: 03.02.16 Подякував: 60 раз. Подякували: 483 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 вер, 2020 19:00 airmax78 написав: Если посмотрите сколько в конфигураторе стоит Кона 64кВт/ч - столько же сколько М3 Лонг Рейндж без автопилота. Если посмотрите сколько в конфигураторе стоит Кона 64кВт/ч - столько же сколько М3 Лонг Рейндж без автопилота.

Зачем вам тот автопилот? Я бы ему свою жизнь не доверил.



Тут еще другой момент: вот лично меня зарядка даже за 15-20 минут как-то вообще не привлекает. Себе бы брал EV разве что как городской автомобиль и при возможности ставить на зарядку на ночь (частный дом или гараж). Кроме того, с моими пробегами разница между, например, электро-Коной и обычной будет отбиваться лет 10-15. Вы думаете, все так и мечтают купить себе электричку? Зачем вам тот автопилот? Я бы ему свою жизнь не доверил.Тут еще другой момент: вот лично меня зарядка даже за 15-20 минут как-то вообще не привлекает. Себе бы брал EV разве что как городской автомобиль и при возможности ставить на зарядку на ночь (частный дом или гараж). Кроме того, с моими пробегами разница между, например, электро-Коной и обычной будет отбиваться лет 10-15. Вы думаете, все так и мечтают купить себе электричку? Gastarbaiter Повідомлень: 1640 З нами з: 26.02.18 Подякував: 494 раз. Подякували: 273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 вер, 2020 19:04 Santehnik написав: Тесла это феномен, и пока он работает, то надо пользоваться, а не размышлять о том почему это невозможно...



Я одну акцию взял на начале торгов сегодня, маловато конечно но для обкатки процесса и получения понимания как это работает думаю пойдет. Уже за час она потенциально уже почти отбила комиссию за свифт с привата. Но как оно будет дальше - посмотрим. Вчера на закрытии цена всё таки была вкуснее чем сегодня на открыти...

Кстати, поражен скоростью и легкостью входа на биржу. Весь инет заполнен страшилками как это сложно, дорого и мол нужно куча денег, а я по факту во вторник утром подал заявку, в четверг уже на открытии купил акцию и затрат пока за все время только 14 баксов на комиссию привата.

И деньги в США шли аж полтора часа и даже с дому не выходил бы, если бы не необходимость налик на приват загнать. Тесла это феномен, и пока он работает, то надо пользоваться, а не размышлять о том почему это невозможно...Уже за час она потенциально уже почти отбила комиссию за свифт с привата. Но как оно будет дальше - посмотрим. Вчера на закрытии цена всё таки была вкуснее чем сегодня на открыти...Кстати, поражен скоростью и легкостью входа на биржу. Весь инет заполнен страшилками как это сложно, дорого и мол нужно куча денег, а я по факту во вторник утром подал заявку, в четверг уже на открытии купил акцию и затрат пока за все время только 14 баксов на комиссию привата.И деньги в США шли аж полтора часа и даже с дому не выходил бы, если бы не необходимость налик на приват загнать.

Підпишись на https://seekingalpha.com , там безкоштовно. Вибери собі акції і читай, читай, читай! Не вірь аналітикам, яки виставляють рейтинги і ціли по акціям! Підпишись на, там безкоштовно. Вибери собі акції і читай, читай, читай! Не вірь аналітикам, яки виставляють рейтинги і ціли по акціям! change_pm Повідомлень: 2119 З нами з: 03.02.16 Подякував: 60 раз. Подякували: 483 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 вер, 2020 19:08 change_pm написав: St/2 написав: change_pm

Вам зачем, уже купили? Вам зачем, уже купили?

Хотів долити. Хоча х.з. можу якусь частину в кеші буду тримати... . Хоча х.з. можу якусь частину в кеші буду тримати...

Добавив ще SQQQ... Добавив ще SQQQ... change_pm Повідомлень: 2119 З нами з: 03.02.16 Подякував: 60 раз. Подякували: 483 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 вер, 2020 19:11 Gastarbaiter написав: airmax78 написав: Если посмотрите сколько в конфигураторе стоит Кона 64кВт/ч - столько же сколько М3 Лонг Рейндж без автопилота. Если посмотрите сколько в конфигураторе стоит Кона 64кВт/ч - столько же сколько М3 Лонг Рейндж без автопилота.

Зачем вам тот автопилот? Я бы ему свою жизнь не доверил.



Тут еще другой момент: вот лично меня зарядка даже за 15-20 минут как-то вообще не привлекает. Себе бы брал EV разве что как городской автомобиль и при возможности ставить на зарядку на ночь (частный дом или гараж). Кроме того, с моими пробегами разница между, например, электро-Коной и обычной будет отбиваться лет 10-15. Вы думаете, все так и мечтают купить себе электричку? Тут еще другой момент: вот лично меня зарядка даже за 15-20 минут как-то вообще не привлекает. Себе бы брал EV разве что как городской автомобиль и при возможности ставить на зарядку на ночь (частный дом или гараж). Кроме того, с моими пробегами разница между, например, электро-Коной и обычной будет отбиваться лет 10-15. Вы думаете, все так и мечтают купить себе электричку?

Пам"ятаєте фільм 5й елемент?



Я бачу частково таке майбутне (в плані автоматизації автомобілів) в Штатах максимум через 10 років.



Всі авто автоматичні, більшість авто в каршерінге, бо купляти економічно не вигідно )))



зі. платите манслі ліз і все, насолоджуйся авто... Пам"ятаєте фільм 5й елемент?Я бачу частково таке майбутне (в плані автоматизації автомобілів) в Штатах максимум через 10 років.Всі авто автоматичні, більшість авто в каршерінге, бо купляти економічно не вигідно )))зі. платите манслі ліз і все, насолоджуйся авто... change_pm Повідомлень: 2119 З нами з: 03.02.16 Подякував: 60 раз. Подякували: 483 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 42434445 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: ТупУм