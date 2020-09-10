airmax78 написав:Трололо на эту тему много писал. Могу с ним только согласиться. Хайп вокруг Тесла не на ровном месте. У Тесла есть лучший, на сегодняшний день, на рынке продукт. Да, с косяками, но тем не менее по совокупности свойств - лучший. У них самое передовое компьютерное железо и ПО. И в этом все остальные автопроизводители очень тугие. И, если Тесла сделает автомобиль B-класса за 25куе с дальностью хода как у Модел 3 Лонг Рейндж - я думаю они захватят рынок (весь рынок легковых авто, а не только электромобилей). Ну и плюс все эти автопилоты, спейслинки, заводы по производству батарей, сеть суперчарджеров. Но все-равно, сегодняшняя цена учитывает это все с мультипликтором и вообще не принимает во внимание никакие риски.
Вы действительно верите в то, что какая-то компания сможет монополизировать весь мировой рынок автомобилей? Пусть даже и с каким-то удачным на моменте продуктом? Макс, объем мирового рынка легковых авто примерно 65 млн. шт. в год. Даже если Тесла монополизирует весь этот объем, будет колбасить с Net profit margin как у VW или Toyota, все заработанное направлять на выплату дивидендов, то и тогда инвестор, зашедший по сегодняшней цене, получал бы около 30% дохода на акцию в год. Вы действительно верите в реалистичность такого сценария? Имхо, максимум, что сможет показать Тесла в реальн-благоприятных условиях - это 4-7% годовых от дохайповой цены. Лет так через 10-15-20. Зачем вкладывать деньги в Теслу, если есть куча компаний, дающих такую доходность уже сегодня??? Только с целью наживы на следующих буратинах.
airmax78 написав:Трололо на эту тему много писал. Могу с ним только согласиться. Хайп вокруг Тесла не на ровном месте. У Тесла есть лучший, на сегодняшний день, на рынке продукт. Да, с косяками, но тем не менее по совокупности свойств - лучший. У них самое передовое компьютерное железо и ПО. И в этом все остальные автопроизводители очень тугие. И, если Тесла сделает автомобиль B-класса за 25куе с дальностью хода как у Модел 3 Лонг Рейндж - я думаю они захватят рынок (весь рынок легковых авто, а не только электромобилей). Ну и плюс все эти автопилоты, спейслинки, заводы по производству батарей, сеть суперчарджеров. Но все-равно, сегодняшняя цена учитывает это все с мультипликтором и вообще не принимает во внимание никакие риски.
Вы действительно верите в то, что какая-то компания сможет монополизировать весь мировой рынок автомобилей? Пусть даже и с каким-то удачным на моменте продуктом? Макс, объем мирового рынка легковых авто примерно 65 млн. шт. в год. Даже если Тесла монополизирует весь этот объем, будет колбасить с Net profit margin как у VW или Toyota, все заработанное направлять на выплату дивидендов, то и тогда инвестор, зашедший по сегодняшней цене, получал бы около 30% дохода на акцию в год. Вы действительно верите в реалистичность такого сценария? Имхо, максимум, что сможет показать Тесла в реальн-благоприятных условиях - это 4-7% годовых от дохайповой цены. Лет так через 10-15-20. Зачем вкладывать деньги в Теслу, если есть куча компаний, дающих такую доходность уже сегодня??? Только с целью наживы на следующих буратинах.
Верю, что может откусить большую долю рынка у конкурентов. У М3 конкуренты в настоящее время отсутствуют. Если посмотрите сколько в конфигураторе стоит Кона 64кВт/ч - столько же сколько М3 Лонг Рейндж без автопилота. ID3 - тоже спорный конкурент. Ария - выйдет дороже. Модел С и Модел Х, ИМХО, будут сильно подвинуты VAGом (и в Европе у них уже сильная конкуренция). Но не М3. Ей нет альтернативы. Но, чтобы оправдать сегодняшнюю капитализацию Тесла должна срочно выпустить автомобиль для народа. Иначе я не понимаю, на что рассчитывают те, кто инвестируют по сегодняшней цене - за счет чего они ждут дальнейшего роста, если Тесла уже стоит дороже чем Тойота, Фолькс, Даймлер, БМВ, GM вместе взятые а на объемы производства хотя бы на уровне одной Тойоты, дай Бог, Тесла выйдет только лет через 5-7-10, если вообще когда-нибудь выйдет. PS А пока они не выпустили по-настоящему народный автомобиль - ЦА Тесла остается очень узкой. Это потенциальные покупатели всяких БМВ М3, VW Golf GTI или R-Line и т.п. И то, только те из них, кто готов пожертвовать комфортом ради технических характеристик и осознания уменьшеня своего карбонового футпринта. Для всех остальных важен либо комфорт (которого в Тесла за деньги, которые она стоит, нет и близко), либо цена (это самая большая категория). И ей, пока, Тесла предложить вообще нечего. Еще, сцуки, и битки хотят в дрова превращать.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 10 вер, 2020 18:46, всього редагувалось 1 раз.
St/2 написав:Я не имел опыта с ІТІН, но ДФС. Они трактуют просто, Вы укр резидент пока в суде не доказали обратного. Потому любые Ваши доходы подлежат НДФЛ.
IB UK будет обмениваться данными с ДФС, если не с 2021, то с 2022 точно.
Вспоминаю кейсы, как РФ подключилась к автоматическому обмену. Формально, данные должны были ходить с 2014 года (если не ошибаюсь), но швейцарские банки подали данные и за 2013 и за 2012. Потому вариант не платить, не вариант.
Який же я Вам вдячний, що Ви мені про цю х...ню нагадали
Я їздю по закордонам і скрізь відкриваю рахунки. Так ось банки з 2017 року почали вимагати укр. податковий номер. Я знаю і знав до чого це йде, тому до 22 року планував максимально хвости підрубити
Ви нагадали про це і я знаю, що я куплю, коли моя ставка на падіння ринків принесе мені 10х... Якщо помиляюсь, з мінусів податки не платять ))))
airmax78 написав:Если посмотрите сколько в конфигураторе стоит Кона 64кВт/ч - столько же сколько М3 Лонг Рейндж без автопилота.
Зачем вам тот автопилот? Я бы ему свою жизнь не доверил.
Тут еще другой момент: вот лично меня зарядка даже за 15-20 минут как-то вообще не привлекает. Себе бы брал EV разве что как городской автомобиль и при возможности ставить на зарядку на ночь (частный дом или гараж). Кроме того, с моими пробегами разница между, например, электро-Коной и обычной будет отбиваться лет 10-15. Вы думаете, все так и мечтают купить себе электричку?
Santehnik написав:Тесла это феномен, и пока он работает, то надо пользоваться, а не размышлять о том почему это невозможно...
Я одну акцию взял на начале торгов сегодня, маловато конечно но для обкатки процесса и получения понимания как это работает думаю пойдет. Уже за час она потенциально уже почти отбила комиссию за свифт с привата. Но как оно будет дальше - посмотрим. Вчера на закрытии цена всё таки была вкуснее чем сегодня на открыти... Кстати, поражен скоростью и легкостью входа на биржу. Весь инет заполнен страшилками как это сложно, дорого и мол нужно куча денег, а я по факту во вторник утром подал заявку, в четверг уже на открытии купил акцию и затрат пока за все время только 14 баксов на комиссию привата. И деньги в США шли аж полтора часа и даже с дому не выходил бы, если бы не необходимость налик на приват загнать.
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airmax78 написав:Если посмотрите сколько в конфигураторе стоит Кона 64кВт/ч - столько же сколько М3 Лонг Рейндж без автопилота.
Зачем вам тот автопилот? Я бы ему свою жизнь не доверил.
Тут еще другой момент: вот лично меня зарядка даже за 15-20 минут как-то вообще не привлекает. Себе бы брал EV разве что как городской автомобиль и при возможности ставить на зарядку на ночь (частный дом или гараж). Кроме того, с моими пробегами разница между, например, электро-Коной и обычной будет отбиваться лет 10-15. Вы думаете, все так и мечтают купить себе электричку?
Пам"ятаєте фільм 5й елемент?
Я бачу частково таке майбутне (в плані автоматизації автомобілів) в Штатах максимум через 10 років.
Всі авто автоматичні, більшість авто в каршерінге, бо купляти економічно не вигідно )))
зі. платите манслі ліз і все, насолоджуйся авто...