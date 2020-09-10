Ребят, по электромобилям вы не учитываете главное. Конструкция электрички значительно проще чем конструкция машины на ДВС. В ней нет ряда сложных агрегатов, в ней нет коробки передачи, а её двигатель простой как доска. Видели в городе троллейбусы? Они переживают автобусы не на один десяток лет. За счет того что они проще, им тяжелее ломаться, а ремонтировать их легче. С электромобилями ведь по сути та же история. Я электричку хотел бы только ради того что бы не иметь всего этого ДВС гемороя. Но не обязательно Теслу, точнее скажем так - я вообще не хотел бы Теслу. Уж слишком сильно она пытается поменять взгляд на автомобили)
change_pm написав:Підпишись на https://seekingalpha.com, там безкоштовно. Вибери собі акції і читай, читай, читай! Не вірь аналітикам, яки виставляють рейтинги і ціли по акціям!
Кажется миллиардер играется в машинки (тесла), ракеты (спейсХ), спутники (скайлинк), батарейки. А ведь это не случайные интересы, это платформа.
У электроавто слабое место это батарея. С другой стороны, зеленая энергетика создает "бесплатную" энергию в благоприятный момент, ясное солнце или сильный ветер. И вот там батарея позволит зарабатывать, ну или сильно экономить. Тесла получила лицензию на розничные продажи элетроэнергии в ЕС. А это двигает прогресс именно в батареи. Я думаю всем понятно, что именно шеринг конечная цель теслы. И если не отобрать у человека право водить совсем, то минимизировать точно надо. На пример подача, почему Тесла не может подавать авто пустое, без водителя? Для автопилота нужны мозги, но програмеров море, и мощность чипов уже хватает, тут вопрос цены и времени. За недели автопилот это не реально дорого, а за 10 лет в ПТУ будут дипломы по автопилоту тракторов. Боль автопилота это связь. Мобильная есть не везде, и это подрядчик. Вот для этого и нужен Скайлинк. Пусть он будете 10% информации танять, остальное 5Ж. Но он сделает 100% покрытие. Для сети нужны спутники, для спутников носитель. Все проекты по ступниковой связи лягли, потому что носители были гос. с нереальным ценником. А теперь появился СпейсХ.
Но это все не важно. Важны деньги. Представьте, Вы ТОП в Мерсе или Форде. И приходит нач ресерча и говорит, если впрячься, за 5-10 лет перевернем рынок. Вы его пошлете, а то и уволите. У Вас квартальный отчет за каждую копейку капекса. А Маск может потратить все свои ярды, которые и без Теслы приходят в карман, оставить себе пару копеек на Махито. Потому Тесла может то, чего не может ни один крупный автоконцерн.
Ну и главное. А главное, нужно ли идти к цели вместе с Маском. Ответ - НЕТ. Его цель это совершенные продукт, на создание которого он не пожалеет ни чего, включая Ваших денег. А инвестору нужен прирост капитала, а не соучастие в чуде. С Маском Чудо может случится, а вот денег может и не стать.
St/2 написав:Представьте, Вы ТОП в Мерсе или Форде. И приходит нач ресерча и говорит, если впрячься, за 5-10 лет перевернем рынок. Вы его пошлете, а то и уволите. У Вас квартальный отчет за каждую копейку капекса. А Маск может потратить все свои ярды, которые и без Теслы приходят в карман, оставить себе пару копеек на Махито. Потому Тесла может то, чего не может ни один крупный автоконцерн.
Ну или перенаправить бюджет с рисерча дизелей, которые повсеместно начинают запрещать, на рисерч батареек. И пока Маск рубится с зелеными за лес под Берлином, условный Мерс просто перепрофилирует свою линию на уже существующем заводе с дизелей на электрички. Вопрос в спросе. Как только продажи электричек превысят 10% от общего объема, найдутся и бюджеты. А пока это действительно больше на игрушки похоже. Ну и цена. Отвалить за В/С-класс 30-60 куе не всем по карману, думаю.