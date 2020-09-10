Додано: Чет 10 вер, 2020 20:41

Мои 5 коп о Тесле.



Кажется миллиардер играется в машинки (тесла), ракеты (спейсХ), спутники (скайлинк), батарейки. А ведь это не случайные интересы, это платформа.



У электроавто слабое место это батарея. С другой стороны, зеленая энергетика создает "бесплатную" энергию в благоприятный момент, ясное солнце или сильный ветер.

И вот там батарея позволит зарабатывать, ну или сильно экономить. Тесла получила лицензию на розничные продажи элетроэнергии в ЕС. А это двигает прогресс именно в батареи.

Я думаю всем понятно, что именно шеринг конечная цель теслы. И если не отобрать у человека право водить совсем, то минимизировать точно надо. На пример подача, почему Тесла не может подавать авто пустое, без водителя?

Для автопилота нужны мозги, но програмеров море, и мощность чипов уже хватает, тут вопрос цены и времени. За недели автопилот это не реально дорого, а за 10 лет в ПТУ будут дипломы по автопилоту тракторов.

Боль автопилота это связь. Мобильная есть не везде, и это подрядчик. Вот для этого и нужен Скайлинк. Пусть он будете 10% информации танять, остальное 5Ж. Но он сделает 100% покрытие.

Для сети нужны спутники, для спутников носитель. Все проекты по ступниковой связи лягли, потому что носители были гос. с нереальным ценником. А теперь появился СпейсХ.



Но это все не важно. Важны деньги.

Представьте, Вы ТОП в Мерсе или Форде. И приходит нач ресерча и говорит, если впрячься, за 5-10 лет перевернем рынок. Вы его пошлете, а то и уволите. У Вас квартальный отчет за каждую копейку капекса. А Маск может потратить все свои ярды, которые и без Теслы приходят в карман, оставить себе пару копеек на Махито.

Потому Тесла может то, чего не может ни один крупный автоконцерн.



Ну и главное. А главное, нужно ли идти к цели вместе с Маском.

Ответ - НЕТ.

Его цель это совершенные продукт, на создание которого он не пожалеет ни чего, включая Ваших денег. А инвестору нужен прирост капитала, а не соучастие в чуде.

С Маском Чудо может случится, а вот денег может и не стать.