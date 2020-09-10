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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 20:31

Re: Идеи для торговли на рынках США

Ребят, по электромобилям вы не учитываете главное.
Конструкция электрички значительно проще чем конструкция машины на ДВС.
В ней нет ряда сложных агрегатов, в ней нет коробки передачи, а её двигатель простой как доска.
Видели в городе троллейбусы? Они переживают автобусы не на один десяток лет. За счет того что они проще, им тяжелее ломаться, а ремонтировать их легче. С электромобилями ведь по сути та же история.
Я электричку хотел бы только ради того что бы не иметь всего этого ДВС гемороя.
Но не обязательно Теслу, точнее скажем так - я вообще не хотел бы Теслу. Уж слишком сильно она пытается поменять взгляд на автомобили)

  change_pm написав:Підпишись на https://seekingalpha.com, там безкоштовно. Вибери собі акції і читай, читай, читай! Не вірь аналітикам, яки виставляють рейтинги і ціли по акціям!
Дякую!
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 20:41

Re: Идеи для торговли на рынках США

Мои 5 коп о Тесле.

Кажется миллиардер играется в машинки (тесла), ракеты (спейсХ), спутники (скайлинк), батарейки. А ведь это не случайные интересы, это платформа.

У электроавто слабое место это батарея. С другой стороны, зеленая энергетика создает "бесплатную" энергию в благоприятный момент, ясное солнце или сильный ветер.
И вот там батарея позволит зарабатывать, ну или сильно экономить. Тесла получила лицензию на розничные продажи элетроэнергии в ЕС. А это двигает прогресс именно в батареи.
Я думаю всем понятно, что именно шеринг конечная цель теслы. И если не отобрать у человека право водить совсем, то минимизировать точно надо. На пример подача, почему Тесла не может подавать авто пустое, без водителя?
Для автопилота нужны мозги, но програмеров море, и мощность чипов уже хватает, тут вопрос цены и времени. За недели автопилот это не реально дорого, а за 10 лет в ПТУ будут дипломы по автопилоту тракторов.
Боль автопилота это связь. Мобильная есть не везде, и это подрядчик. Вот для этого и нужен Скайлинк. Пусть он будете 10% информации танять, остальное 5Ж. Но он сделает 100% покрытие.
Для сети нужны спутники, для спутников носитель. Все проекты по ступниковой связи лягли, потому что носители были гос. с нереальным ценником. А теперь появился СпейсХ.

Но это все не важно. Важны деньги.
Представьте, Вы ТОП в Мерсе или Форде. И приходит нач ресерча и говорит, если впрячься, за 5-10 лет перевернем рынок. Вы его пошлете, а то и уволите. У Вас квартальный отчет за каждую копейку капекса. А Маск может потратить все свои ярды, которые и без Теслы приходят в карман, оставить себе пару копеек на Махито.
Потому Тесла может то, чего не может ни один крупный автоконцерн.

Ну и главное. А главное, нужно ли идти к цели вместе с Маском.
Ответ - НЕТ.
Его цель это совершенные продукт, на создание которого он не пожалеет ни чего, включая Ваших денег. А инвестору нужен прирост капитала, а не соучастие в чуде.
С Маском Чудо может случится, а вот денег может и не стать.
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 20:43

  change_pm написав:Пам"ятаєте фільм 5й елемент?

Я бачу частково таке майбутне (в плані автоматизації автомобілів) в Штатах максимум через 10 років.

Всі авто автоматичні, більшість авто в каршерінге, бо купляти економічно не вигідно )))

зі. платите манслі ліз і все, насолоджуйся авто...

Не знаю, как в Штатах, а у нас в щуцинских ипенях каршеринг - это печаль. Постоянно какие-то чипсы, бутылки, салфетки в салоне. Еще и багажник с дыркой вместо запаски - ничего не погрузишь толком.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 20:57

  St/2 написав:Представьте, Вы ТОП в Мерсе или Форде. И приходит нач ресерча и говорит, если впрячься, за 5-10 лет перевернем рынок. Вы его пошлете, а то и уволите. У Вас квартальный отчет за каждую копейку капекса. А Маск может потратить все свои ярды, которые и без Теслы приходят в карман, оставить себе пару копеек на Махито.
Потому Тесла может то, чего не может ни один крупный автоконцерн.

Ну или перенаправить бюджет с рисерча дизелей, которые повсеместно начинают запрещать, на рисерч батареек. И пока Маск рубится с зелеными за лес под Берлином, условный Мерс просто перепрофилирует свою линию на уже существующем заводе с дизелей на электрички. Вопрос в спросе. Как только продажи электричек превысят 10% от общего объема, найдутся и бюджеты. А пока это действительно больше на игрушки похоже. Ну и цена. Отвалить за В/С-класс 30-60 куе не всем по карману, думаю.
Gastarbaiter
 
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  #<1 ... 43444546
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