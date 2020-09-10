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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 10 вер, 2020 20:41
Мои 5 коп о Тесле.
Кажется миллиардер играется в машинки (тесла), ракеты (спейсХ), спутники (скайлинк), батарейки. А ведь это не случайные интересы, это платформа.
У электроавто слабое место это батарея. С другой стороны, зеленая энергетика создает "бесплатную" энергию в благоприятный момент, ясное солнце или сильный ветер.
И вот там батарея позволит зарабатывать, ну или сильно экономить. Тесла получила лицензию на розничные продажи элетроэнергии в ЕС. А это двигает прогресс именно в батареи.
Я думаю всем понятно, что именно шеринг конечная цель теслы. И если не отобрать у человека право водить совсем, то минимизировать точно надо. На пример подача, почему Тесла не может подавать авто пустое, без водителя?
Для автопилота нужны мозги, но програмеров море, и мощность чипов уже хватает, тут вопрос цены и времени. За недели автопилот это не реально дорого, а за 10 лет в ПТУ будут дипломы по автопилоту тракторов.
Боль автопилота это связь. Мобильная есть не везде, и это подрядчик. Вот для этого и нужен Скайлинк. Пусть он будете 10% информации танять, остальное 5Ж. Но он сделает 100% покрытие.
Для сети нужны спутники, для спутников носитель. Все проекты по ступниковой связи лягли, потому что носители были гос. с нереальным ценником. А теперь появился СпейсХ.
Но это все не важно. Важны деньги.
Представьте, Вы ТОП в Мерсе или Форде. И приходит нач ресерча и говорит, если впрячься, за 5-10 лет перевернем рынок. Вы его пошлете, а то и уволите. У Вас квартальный отчет за каждую копейку капекса. А Маск может потратить все свои ярды, которые и без Теслы приходят в карман, оставить себе пару копеек на Махито.
Потому Тесла может то, чего не может ни один крупный автоконцерн.
Ну и главное. А главное, нужно ли идти к цели вместе с Маском.
Ответ - НЕТ.
Его цель это совершенные продукт, на создание которого он не пожалеет ни чего, включая Ваших денег. А инвестору нужен прирост капитала, а не соучастие в чуде.
С Маском Чудо может случится, а вот денег может и не стать.
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St/2
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Додано: Чет 10 вер, 2020 20:43
change_pm написав:
Пам"ятаєте фільм 5й елемент?
Я бачу частково таке майбутне (в плані автоматизації автомобілів) в Штатах максимум через 10 років.
Всі авто автоматичні, більшість авто в каршерінге, бо купляти економічно не вигідно )))
зі. платите манслі ліз і все, насолоджуйся авто...
Не знаю, как в Штатах, а у нас в щуцинских ипенях каршеринг - это печаль. Постоянно какие-то чипсы, бутылки, салфетки в салоне. Еще и багажник с дыркой вместо запаски - ничего не погрузишь толком.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 10 вер, 2020 20:57
St/2 написав:
Представьте, Вы ТОП в Мерсе или Форде. И приходит нач ресерча и говорит, если впрячься, за 5-10 лет перевернем рынок. Вы его пошлете, а то и уволите. У Вас квартальный отчет за каждую копейку капекса. А Маск может потратить все свои ярды, которые и без Теслы приходят в карман, оставить себе пару копеек на Махито.
Потому Тесла может то, чего не может ни один крупный автоконцерн.
Ну или перенаправить бюджет с рисерча дизелей, которые повсеместно начинают запрещать, на рисерч батареек. И пока Маск рубится с зелеными за лес под Берлином, условный Мерс просто перепрофилирует свою линию на уже существующем заводе с дизелей на электрички. Вопрос в спросе. Как только продажи электричек превысят 10% от общего объема, найдутся и бюджеты. А пока это действительно больше на игрушки похоже. Ну и цена. Отвалить за В/С-класс 30-60 куе не всем по карману, думаю.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 10 вер, 2020 21:29
Открывал счет в IB в начале июля, и насколько я понимаю не IB UK, а именно со штатовским IB LLC, по крайней мере и в договоре/confirmation letter которые можно сгерить в кабиненте, и в инструкциях для перевода денег оба раза речь шла именно о "Interactive Brokers LLC, One Pickwick Plaza Greenwich, Connecticut 06830", банки/счета для SWIFT-переводов тоже вполне штатовские - City и JPMorgan.
Насчет налогов - ЕМНИП ~2 месяца назад таки пофиксили законодательство, и сейчас это однозначно "инвестиционный доход", причем налогом в ~20% облагается не вся сумма легально выводимая назад в Украину, а только положительная дельта с тем, что было ранее переведено на счет в IB.
Естественно нужно заранее позаботиться о правильном описании назначения платежа при отправке переводов и получении заверенных мокрой печатью копий свифтовок и пояснительных пояснительных записок к переводу.
Будут ли они "стучать" в нашу местную налоговую - х/з, но по рассказам знакомых которые живут в штатах "стучат" только о дивидентах, дельту нужно декларировать самостоятельно.
Сама идея облагать налогом каждую продажу, а уж тем-более на шорте и с плечем - абсолютная дичь.
В любом случае - для шортов и плеча предпочитаю опционы, как по мне - при торговле на cash счете опционами в 2-3 месяца риски куда меньше, причем они намного более предсказуемы чем margin и шорты.
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candle645
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Додано: Чет 10 вер, 2020 21:41
Gastarbaiter
После того, как Эпл прорубил полянку тачскрина, Нокия и Эриксон как перепрофелировались, так и исчезли.
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St/2
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Додано: Чет 10 вер, 2020 21:57
St/2 написав:Gastarbaiter
После того, как Эпл прорубил полянку тачскрина, Нокия и Эриксон как перепрофелировались, так и исчезли.
Зато теперь в каждом китайском сарае есть свой производитель смартфонов.
Аналогично и с электромобилями. Помимо всем известных автогигантов на арену выходят... да кто только не выходит. Даже турки и поляки уже приобщаются. О каком мировом господстве Теслы может идти речь? Инвесторы надеются, что она повторит судьбу Эппл? Вот только айфон в кредит любая кассирша из АТБ может взять, а авто за 40 куе уже не каждая.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 10 вер, 2020 22:02
Ты вообще не торгуешь на бирже, кловун. Но такая аналитика зашла бы кассиршам из АТБ.
Что ты забыл в этой ветке? Почему не шортишь теслу?
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Чет 10 вер, 2020 22:03
trololo
ПНХ, чувырла
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 10 вер, 2020 22:07
Gastarbaiter
Вы опять упускаете главный аргумент.
Китайцы, поляки с турками, они все хотят заработать.
Маск он сумасшедший, он хочет реализовать идею, даже если это не принесет денег.
Собственно, если Маск сумасшедший, то как назвать инвесторов, дающих деньги Маску?
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St/2
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Додано: Чет 10 вер, 2020 22:24
St/2 написав:
После того, как Эпл прорубил полянку тачскрина, Нокия и Эриксон как перепрофелировались, так и исчезли.
В этой же тематике есть хороший пример - MSFT.
До 2009 года это был главный поставщик операционной системы для сенсорных устройств. Windows Mobile умела всё, имела тысячи программ и какую никакую экосистему. Всё это было завязано под классический резистивный сенсорный экран который управляется стилусом. Под конец своей эпохи там уже пытались делать кнопки большими что бы нажимать это всё пальцами, но всё равно это работало плохо. Кроме того, эта система пыталась воссоздать компьютер в телефоне. Она была безумно функциональной но и при этом безумно сложной. Поэтому база пользователей была маленькой.
В 2008 году появляется сразу 2 новые ОС - iOS и Android. Они не умели ничего, у них не было экосистемы, у них не было огромного количества ПО. Но у них была принципиально новая идея. Идея сделать сенсорный телефон для пальцев для широких масс, вместо сенсорного карманного компьютера для узких кругов.
С самого начала они ничего толком не умели, но при этом были очень удобны. И Windows Mobile пошла на дно.
И пошла она на дно потому что Apple и Google начали перетягивать в смартфоны обычных домохозяек которые пользовались кнопочным телефоном который ничего не умел, а в замен им дали сенсорный телефон который тоже ничего не умеет, но он классный. И эти массы людей начали обзаводиться смартфоном, рынок начал взлетать в разы, появилось куча разработчиков которые увидели новый массовый рынок и всё завертелось. ОС очень быстро научилась делать то что от неё нужно людям.
В начале 2010-х годов, когда казалось что поезд еще не ушел далеко, Microsoft начал пытаться догнать резко взлетающие Андроид и iOS, и начав разработку новой мобильной ОС с чистого листа за короткий срок выпускал аж 3 поколения мобильной ОС, которая с каждым разом была всё лучше и лучше и к своей третьей версии ни функционально ни по удобству использования не уступала iOS и Android, а местами была даже лучше. Но в итоге у них ничего не получилось.
На тот момент у Гугла и Эппла уже была сформированная всего за 2-3 года экосистема из сервисов, приложений и довольных юзеров из-за чего Майкрософт побарахтался и списал свои попытки создать мобильную ОС в утиль и сфокусировались на других нишах которых у них было в достатке.
Самое обидное для меня как фана Microsoft (и человека который на их экосистеме зарабатывает деньги, поэтому их закат заставит меня переучиваться) это то что под конец они создали реально классный полноценный аналог iOS и Android который умел абсолютно всё то же самое что и эти две ОС и был гораздо удобнее в мелочах.
Но так и не получив базу пользователей и как следствие базу приложений от сторонних разработчиков - они списали это всё в утиль и полностью отдав рынок мобильных ОС всё равно продолжили свой рост как компания сфокусировавшись на других своих направлениях.
А Эппл и Гугл показали как всего за 3 года можно на двоих полностью с нуля пересоздать рынок и выкинуть из него старых китов которые разрабатывались и удерживали лидерские позиции десятки лет.
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Santehnik
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