Додано: Чет 10 вер, 2020 22:24

St/2 написав: После того, как Эпл прорубил полянку тачскрина, Нокия и Эриксон как перепрофелировались, так и исчезли. После того, как Эпл прорубил полянку тачскрина, Нокия и Эриксон как перепрофелировались, так и исчезли.

В этой же тематике есть хороший пример - MSFT.До 2009 года это был главный поставщик операционной системы для сенсорных устройств. Windows Mobile умела всё, имела тысячи программ и какую никакую экосистему. Всё это было завязано под классический резистивный сенсорный экран который управляется стилусом. Под конец своей эпохи там уже пытались делать кнопки большими что бы нажимать это всё пальцами, но всё равно это работало плохо. Кроме того, эта система пыталась воссоздать компьютер в телефоне. Она была безумно функциональной но и при этом безумно сложной. Поэтому база пользователей была маленькой.В 2008 году появляется сразу 2 новые ОС - iOS и Android. Они не умели ничего, у них не было экосистемы, у них не было огромного количества ПО. Но у них была принципиально новая идея. Идея сделать сенсорный телефон для пальцев для широких масс, вместо сенсорного карманного компьютера для узких кругов.С самого начала они ничего толком не умели, но при этом были очень удобны. И Windows Mobile пошла на дно.И пошла она на дно потому что Apple и Google начали перетягивать в смартфоны обычных домохозяек которые пользовались кнопочным телефоном который ничего не умел, а в замен им дали сенсорный телефон который тоже ничего не умеет, но он классный. И эти массы людей начали обзаводиться смартфоном, рынок начал взлетать в разы, появилось куча разработчиков которые увидели новый массовый рынок и всё завертелось. ОС очень быстро научилась делать то что от неё нужно людям.В начале 2010-х годов, когда казалось что поезд еще не ушел далеко, Microsoft начал пытаться догнать резко взлетающие Андроид и iOS, и начав разработку новой мобильной ОС с чистого листа за короткий срок выпускал аж 3 поколения мобильной ОС, которая с каждым разом была всё лучше и лучше и к своей третьей версии ни функционально ни по удобству использования не уступала iOS и Android, а местами была даже лучше. Но в итоге у них ничего не получилось.На тот момент у Гугла и Эппла уже была сформированная всего за 2-3 года экосистема из сервисов, приложений и довольных юзеров из-за чего Майкрософт побарахтался и списал свои попытки создать мобильную ОС в утиль и сфокусировались на других нишах которых у них было в достатке.Самое обидное для меня как фана Microsoft (и человека который на их экосистеме зарабатывает деньги, поэтому их закат заставит меня переучиваться) это то что под конец они создали реально классный полноценный аналог iOS и Android который умел абсолютно всё то же самое что и эти две ОС и был гораздо удобнее в мелочах.Но так и не получив базу пользователей и как следствие базу приложений от сторонних разработчиков - они списали это всё в утиль и полностью отдав рынок мобильных ОС всё равно продолжили свой рост как компания сфокусировавшись на других своих направлениях.А Эппл и Гугл показали как всего за 3 года можно на двоих полностью с нуля пересоздать рынок и выкинуть из него старых китов которые разрабатывались и удерживали лидерские позиции десятки лет.