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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 10 вер, 2020 22:36
А ведь если автопилот взлетит, то это и есть тот самый скрытый потенциал домохозяек которые сейчас ездят на такси потому что не умеют и/или не хотят водить.
Они ж ведь даже машину покупать не будут, просто в смартфоне выберут откуда и куда они хотят ехать и Тесла сама за ними приедет и сама отвезет куда надо.
Единственное НО - если смартфоны во время своего взрывного роста уперлись в пропускную способность мобильных сетей и это быстро смогли решить путем внедрения LTE, то эта затея быстро упрется в пропускную способность дорог и это быстро не решить.
Блин, звучит хоть и фантастически, но why not?)
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Santehnik
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Додано: Чет 10 вер, 2020 22:52
Santehnik
На оборот. Дороги запаркованы металоломом.
Шахматисты провоцируют ДТП.
Автопилот в разы повысит пропускную способность дорог.
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St/2
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Додано: Чет 10 вер, 2020 22:54
St/2 написав:
Потому Тесла может то, чего не может ни один крупный автоконцерн.
Ну и главное. А главное, нужно ли идти к цели вместе с Маском.
Ответ - НЕТ.
Его цель это совершенные продукт, на создание которого он не пожалеет ни чего, включая Ваших денег. А инвестору нужен прирост капитала, а не соучастие в чуде.
С Маском Чудо может случится, а вот денег может и не стать.
дуже класний пост! зацінив
але всі вищезгадані кубіки пазла, як про мене - тимчасові і перехідні
справжня ціль генія XXI сторіччя - завоювання і колонізація Марсу.
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greenozon
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Додано: Чет 10 вер, 2020 22:57
St/2 написав:Santehnik
На оборот. Дороги запаркованы металоломом.
Шахматисты провоцируют ДТП.
Автопилот в разы повысит пропускную способность дорог.
в 5ому елементі машини - літали
тому якщо винайдуть антигравітацію (а її рано чи пізно знайдуть - подивіться фантастику 50-60-70 річної давності -> давно все реалізовано в наш час!)
проблема доріг буде зовсім іншого плану!
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Додано: Чет 10 вер, 2020 23:09
Santehnik написав:
А ведь если автопилот взлетит, то это и есть тот самый скрытый потенциал домохозяек которые сейчас ездят на такси потому что не умеют и/или не хотят водить.
Они ж ведь даже машину покупать не будут, просто в смартфоне выберут откуда и куда они хотят ехать и Тесла сама за ними приедет и сама отвезет куда надо.
Единственное НО - если смартфоны во время своего взрывного роста уперлись в пропускную способность мобильных сетей и это быстро смогли решить путем внедрения LTE, то эта затея быстро упрется в пропускную способность дорог и это быстро не решить.
Блин, звучит хоть и фантастически, но why not?)
Навпаки знизиться кількість машин. Зараз машина стоїть 90% часу на парковці а коли в ній буде автопілот буде їздити і заробляти гроші. Тому кількість автівок на дорогах знизиться принаймні в два рази. В години пік такі авто таксі будут везти замість одного пасажира/водія - п’ять або шість.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:03
trololo написав:
Ты вообще не торгуешь на бирже, кловун. Но такая аналитика зашла бы кассиршам из АТБ.
Gastarbaiter написав:
ПНХ, чувырла
trololo написав:
Давайте в этой ветке будет только добро, уважение и толерантность.
когда бабло электронно шелестит в терминале и твой лонг без стопа даёт -3% за какие-то 15 минут, то толерантность с уважением отдыхают где-то на лавочке, а добро давно спит под ней.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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