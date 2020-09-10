Додано: Чет 10 вер, 2020 22:36

А ведь если автопилот взлетит, то это и есть тот самый скрытый потенциал домохозяек которые сейчас ездят на такси потому что не умеют и/или не хотят водить.

Они ж ведь даже машину покупать не будут, просто в смартфоне выберут откуда и куда они хотят ехать и Тесла сама за ними приедет и сама отвезет куда надо.



Единственное НО - если смартфоны во время своего взрывного роста уперлись в пропускную способность мобильных сетей и это быстро смогли решить путем внедрения LTE, то эта затея быстро упрется в пропускную способность дорог и это быстро не решить.



Блин, звучит хоть и фантастически, но why not?)