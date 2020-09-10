St/2 написав:Потому Тесла может то, чего не может ни один крупный автоконцерн.
Ну и главное. А главное, нужно ли идти к цели вместе с Маском. Ответ - НЕТ. Его цель это совершенные продукт, на создание которого он не пожалеет ни чего, включая Ваших денег. А инвестору нужен прирост капитала, а не соучастие в чуде. С Маском Чудо может случится, а вот денег может и не стать.
дуже класний пост! зацінив
але всі вищезгадані кубіки пазла, як про мене - тимчасові і перехідні
справжня ціль генія XXI сторіччя - завоювання і колонізація Марсу.
Santehnik написав:А ведь если автопилот взлетит, то это и есть тот самый скрытый потенциал домохозяек которые сейчас ездят на такси потому что не умеют и/или не хотят водить. Они ж ведь даже машину покупать не будут, просто в смартфоне выберут откуда и куда они хотят ехать и Тесла сама за ними приедет и сама отвезет куда надо.
Единственное НО - если смартфоны во время своего взрывного роста уперлись в пропускную способность мобильных сетей и это быстро смогли решить путем внедрения LTE, то эта затея быстро упрется в пропускную способность дорог и это быстро не решить.
Блин, звучит хоть и фантастически, но why not?)
Навпаки знизиться кількість машин. Зараз машина стоїть 90% часу на парковці а коли в ній буде автопілот буде їздити і заробляти гроші. Тому кількість автівок на дорогах знизиться принаймні в два рази. В години пік такі авто таксі будут везти замість одного пасажира/водія - п’ять або шість.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Yuri_T написав:когда бабло электронно шелестит в терминале и твой лонг без стопа даёт -3% за какие-то 15 минут, то толерантность с уважением отдыхают где-то на лавочке, а добро давно спит под ней.
гастер раздражает своей тупостью вне зависимости от текущей доходности портфеля а -3% по счету это курам на смех. я и поболее пересиживал. хотя может кому то нравится стопить по одному проценту три раза в день, я не против
Абсолютно экологически чистый. Запас хода до 2 тыщ км. Американские транспортники говорят им все параметры экономически выгодны и уже заказали на $10 млрд. Но! При условии, если получат машину, соответствующую заявленным характеристикам.