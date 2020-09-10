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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:41
change_pm написав:
Libo, ти що зайшов в лонг?
зі. Я зайду по 10, якщо дійде до того ))))
Не дійде. У них уже в декабре знаковое событие и если все ок, то попрет дальше. Дальнейшие события будут развиваться еще год-два. Почему за это время постепенно не слепить пакетик?
Сейчас компанию кошмарят акулы, чтоб самим затариться подешевле.
С Теслой тоже самое было, да еще и частично продолжается.
А формируя себе лонг, надо четко исходить из того, что в ближайшие годы человечество будет полностью переходить на транспорт нового поколения. Надо только угадать чемпионов этого движения.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:50
airmax78 написав:
А где инфраструктура водородных заправок? Плюс эта технология, вроде, у всех уже давно есть. И в ней кроме экологии ничего нет. Экономика как на бензине.
поговорить - оно понятно, дело любимое и знаемое.
а с 350 сложилось?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:13
Libo написав: change_pm написав:
Libo, ти що зайшов в лонг?
зі. Я зайду по 10, якщо дійде до того ))))
Не дійде. У них уже в декабре знаковое событие и если все ок, то попрет дальше. Дальнейшие события будут развиваться еще год-два. Почему за это время постепенно не слепить пакетик?
Сейчас компанию кошмарят акулы, чтоб самим затариться подешевле.
С Теслой тоже самое было, да еще и частично продолжается.
А формируя себе лонг, надо четко исходить из того, что в ближайшие годы человечество будет полностью переходить на транспорт нового поколения. Надо только угадать чемпионов этого движения
.
Я тобі скажу... Донт воррі...
Слухай технології ... компанії поки не знаю які ... може разом виришимо?
Лідар ....
5джі антена ...
Софт для керування потоками AV...
Софт для керування Smart city...
Виробники батарей + нікель/літій чи що там буде на часі...
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:27
Libo написав:
Не дійде. У них уже в декабре знаковое событие и если все ок, то попрет дальше. Дальнейшие события будут развиваться еще год-два. Почему за это время постепенно не слепить пакетик?
Сейчас компанию кошмарят акулы, чтоб самим затариться подешевле.
С Теслой тоже самое было, да еще и частично продолжается.
А формируя себе лонг, надо четко исходить из того, что в ближайшие годы человечество будет полностью переходить на транспорт нового поколения. Надо только угадать чемпионов этого движения.
Ну и опять же, пока Никола выпускает лишь акции, Кенворт в сотрудничестве с Тойотой уже тестируют тягачи на топливных элементах в порту Лос-Анджелеса. Капитализация Николы доганяет капитализацию Paccar. О мир, ты сошел с ума!
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:33
Уверен, что у водородного транспорта перспектив больших нет. Слишком напряжное хранение и транспортировка самого мелкого атома во вселенной да ещё и под приличным давлением
главное оружие рашистов - ложь
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