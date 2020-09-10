Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:41

change_pm написав: Libo, ти що зайшов в лонг?



зі. Я зайду по 10, якщо дійде до того )))) Libo, ти що зайшов в лонг?зі. Я зайду по 10, якщо дійде до того ))))

Не дійде. У них уже в декабре знаковое событие и если все ок, то попрет дальше. Дальнейшие события будут развиваться еще год-два. Почему за это время постепенно не слепить пакетик?Сейчас компанию кошмарят акулы, чтоб самим затариться подешевле.С Теслой тоже самое было, да еще и частично продолжается.А формируя себе лонг, надо четко исходить из того, что в ближайшие годы человечество будет полностью переходить на транспорт нового поколения. Надо только угадать чемпионов этого движения.