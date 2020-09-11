Отстегивайтесь.
В среду пройдет экспирация...
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:02
Отстегивайтесь.
В среду пройдет экспирация...
Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:33
St/2
до среды откатить должны, где-то на 3450 а то и 3480 даже.
Может Трамп договорится или ещё что, но судя по всему, вполне таки реально.
Увидим в понедельник, уже на азии ясно будет.
Кстати, уже растём, зеленая дневная будет, возможно.
Лой не обновили, может и конец коррекции быть.
Додано: Суб 12 вер, 2020 00:48
Этого не знает никто. Западное побережье уже лет десять ездит на водороде. Когда-то меня тут называли сумасшедшим, когда я говорил о сланцевом гаазе и особенно о сланцевой нефти. Особенно рыготали руссишешвайны. Я тогда жил в Америке и платил зимой за газ $300+ и буквально через два года, благодаря материализации этого сланца, я уже платил по $70.
Всего два года и новая эпоха. Огромный путь от идеи до её практической реализации.
Технология электроводородных авто уже есть и надо просто угадать или вычислить, которая из компаний реализует её наилучшим образом и станет лидером.
Это тоже непростая задача.
Вы в большинстве технари, вы и вычисляйте.
А я по специальности диверсант. И по жизни гуманитарий. Поэт. Философ. Финансист. Я просто рассуждаю, прислушиваюсь к сигналам из космоса и угадываю.
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