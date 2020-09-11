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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:02

  change_pm написав:S&P 500 пробив рівень СМ 50 на рівні 3317, похід нижче розпочався...
Пристібайтесь...

SQQQ 27.5, вчора можна було взяти по 24...

зі. Спостерігаємо за рівнем закриття дня, якщо S&P 500 закриється нижче 3317, тоді подальшій спуск на наступному тижні.

Отстегивайтесь.
В среду пройдет экспирация...
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:33

St/2
В среду пройдет экспирация...

до среды откатить должны, где-то на 3450 а то и 3480 даже.
Может Трамп договорится или ещё что, но судя по всему, вполне таки реально.
Увидим в понедельник, уже на азии ясно будет.
Кстати, уже растём, зеленая дневная будет, возможно.
Лой не обновили, может и конец коррекции быть.
Replay
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 00:48

  trololo написав:Уверен, что у водородного транспорта перспектив больших нет. Слишком напряжное хранение и транспортировка самого мелкого атома во вселенной да ещё и под приличным давлением


Этого не знает никто. Западное побережье уже лет десять ездит на водороде. Когда-то меня тут называли сумасшедшим, когда я говорил о сланцевом гаазе и особенно о сланцевой нефти. Особенно рыготали руссишешвайны. Я тогда жил в Америке и платил зимой за газ $300+ и буквально через два года, благодаря материализации этого сланца, я уже платил по $70.
Всего два года и новая эпоха. Огромный путь от идеи до её практической реализации.
Технология электроводородных авто уже есть и надо просто угадать или вычислить, которая из компаний реализует её наилучшим образом и станет лидером.
Это тоже непростая задача.
Вы в большинстве технари, вы и вычисляйте.
А я по специальности диверсант. И по жизни гуманитарий. Поэт. Философ. Финансист. Я просто рассуждаю, прислушиваюсь к сигналам из космоса и угадываю.
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https://nikolamotor.com/
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 09:06

  Replay написав:St/2
В среду пройдет экспирация...

до среды откатить должны, где-то на 3450 а то и 3480 даже.
Может Трамп договорится или ещё что, но судя по всему, вполне таки реально.
Увидим в понедельник, уже на азии ясно будет.
Кстати, уже растём, зеленая дневная будет, возможно.
Лой не обновили, может и конец коррекции быть.

Лой не обновили (3,340.97), а то план на понеділок був би дуже зрозумілим! :)
Так що дійсно будемо спостерігати...

Про що Трамт там договориться? Про додаткові стимули?
- Читав, шо по стимулам не домовились. Здається лити немає чого...
change_pm
 
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