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на тему Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.

#<1 ... 46474849 Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:02 change_pm написав: S&P 500 пробив рівень СМ 50 на рівні 3317, похід нижче розпочався...

Пристібайтесь...



SQQQ 27.5, вчора можна було взяти по 24...



зі. Спостерігаємо за рівнем закриття дня, якщо S&P 500 закриється нижче 3317, тоді подальшій спуск на наступному тижні. S&P 500 пробив рівень СМ 50 на рівні 3317, похід нижче розпочався...Пристібайтесь...SQQQ 27.5, вчора можна було взяти по 24...зі. Спостерігаємо за рівнем закриття дня, якщо S&P 500 закриється нижче 3317, тоді подальшій спуск на наступному тижні.

Отстегивайтесь.

В среду пройдет экспирация... Отстегивайтесь.В среду пройдет экспирация... St/2

Повідомлень: 10670 З нами з: 02.09.08 Подякував: 661 раз. Подякували: 1543 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:33 St/2 В среду пройдет экспирация...

до среды откатить должны, где-то на 3450 а то и 3480 даже.

Может Трамп договорится или ещё что, но судя по всему, вполне таки реально.

Увидим в понедельник, уже на азии ясно будет.

Кстати, уже растём, зеленая дневная будет, возможно.

Лой не обновили, может и конец коррекции быть. до среды откатить должны, где-то на 3450 а то и 3480 даже.Может Трамп договорится или ещё что, но судя по всему, вполне таки реально.Увидим в понедельник, уже на азии ясно будет.Кстати, уже растём, зеленая дневная будет, возможно.Лой не обновили, может и конец коррекции быть. Replay

Повідомлень: 2150 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 вер, 2020 00:48 trololo написав: Уверен, что у водородного транспорта перспектив больших нет. Слишком напряжное хранение и транспортировка самого мелкого атома во вселенной да ещё и под приличным давлением Уверен, что у водородного транспорта перспектив больших нет. Слишком напряжное хранение и транспортировка самого мелкого атома во вселенной да ещё и под приличным давлением



Этого не знает никто. Западное побережье уже лет десять ездит на водороде. Когда-то меня тут называли сумасшедшим, когда я говорил о сланцевом гаазе и особенно о сланцевой нефти. Особенно рыготали руссишешвайны. Я тогда жил в Америке и платил зимой за газ $300+ и буквально через два года, благодаря материализации этого сланца, я уже платил по $70.

Всего два года и новая эпоха. Огромный путь от идеи до её практической реализации.

Технология электроводородных авто уже есть и надо просто угадать или вычислить, которая из компаний реализует её наилучшим образом и станет лидером.

Это тоже непростая задача.

Вы в большинстве технари, вы и вычисляйте.

А я по специальности диверсант. И по жизни гуманитарий. Поэт. Философ. Финансист. Я просто рассуждаю, прислушиваюсь к сигналам из космоса и угадываю.



https://nikolamotor.com/ Этого не знает никто. Западное побережье уже лет десять ездит на водороде. Когда-то меня тут называли сумасшедшим, когда я говорил о сланцевом гаазе и особенно о сланцевой нефти. Особенно рыготали руссишешвайны. Я тогда жил в Америке и платил зимой за газ $300+ и буквально через два года, благодаря материализации этого сланца, я уже платил по $70.Всего два года и новая эпоха. Огромный путь от идеи до её практической реализации.Технология электроводородных авто уже есть и надо просто угадать или вычислить, которая из компаний реализует её наилучшим образом и станет лидером.Это тоже непростая задача.Вы в большинстве технари, вы и вычисляйте.А я по специальности диверсант. И по жизни гуманитарий. Поэт. Философ. Финансист. Я просто рассуждаю, прислушиваюсь к сигналам из космоса и угадываю. Libo 2

Повідомлень: 8437 З нами з: 14.11.11 Подякував: 353 раз. Подякували: 4054 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 вер, 2020 09:06 Replay написав: St/2 В среду пройдет экспирация...

до среды откатить должны, где-то на 3450 а то и 3480 даже.

Может Трамп договорится или ещё что, но судя по всему, вполне таки реально.

Увидим в понедельник, уже на азии ясно будет.

Кстати, уже растём, зеленая дневная будет, возможно.

Лой не обновили, может и конец коррекции быть. до среды откатить должны, где-то на 3450 а то и 3480 даже.Может Трамп договорится или ещё что, но судя по всему, вполне таки реально., уже на азии ясно будет.Кстати, уже растём, зеленая дневная будет, возможно., может и конец коррекции быть.

Лой не обновили (3,340.97), а то план на понеділок був би дуже зрозумілим!

Так що дійсно будемо спостерігати...



Про що Трамт там договориться? Про додаткові стимули?

- Читав, шо по стимулам не домовились. Здається лити немає чого... Лой не обновили (3,340.97), а то план на понеділок був би дуже зрозумілим!Так що дійсно будемо спостерігати...Про що Трамт там договориться? Про додаткові стимули?- Читав, шо по стимулам не домовились. Здається лити немає чого... change_pm Повідомлень: 2141 З нами з: 03.02.16 Подякував: 60 раз. Подякували: 490 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 46474849 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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