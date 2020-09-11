RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Міжнародний фондовий ринок
/
Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 47484950>
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:02

  change_pm написав:S&P 500 пробив рівень СМ 50 на рівні 3317, похід нижче розпочався...
Пристібайтесь...

SQQQ 27.5, вчора можна було взяти по 24...

зі. Спостерігаємо за рівнем закриття дня, якщо S&P 500 закриється нижче 3317, тоді подальшій спуск на наступному тижні.

Отстегивайтесь.
В среду пройдет экспирация...
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10670
З нами з: 02.09.08
Подякував: 661 раз.
Подякували: 1543 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:33

St/2
В среду пройдет экспирация...

до среды откатить должны, где-то на 3450 а то и 3480 даже.
Может Трамп договорится или ещё что, но судя по всему, вполне таки реально.
Увидим в понедельник, уже на азии ясно будет.
Кстати, уже растём, зеленая дневная будет, возможно.
Лой не обновили, может и конец коррекции быть.
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2151
З нами з: 20.06.08
Подякував: 131 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 00:48

  trololo написав:Уверен, что у водородного транспорта перспектив больших нет. Слишком напряжное хранение и транспортировка самого мелкого атома во вселенной да ещё и под приличным давлением


Этого не знает никто. Западное побережье уже лет десять ездит на водороде. Когда-то меня тут называли сумасшедшим, когда я говорил о сланцевом гаазе и особенно о сланцевой нефти. Особенно рыготали руссишешвайны. Я тогда жил в Америке и платил зимой за газ $300+ и буквально через два года, благодаря материализации этого сланца, я уже платил по $70.
Всего два года и новая эпоха. Огромный путь от идеи до её практической реализации.
Технология электроводородных авто уже есть и надо просто угадать или вычислить, которая из компаний реализует её наилучшим образом и станет лидером.
Это тоже непростая задача.
Вы в большинстве технари, вы и вычисляйте.
А я по специальности диверсант. И по жизни гуманитарий. Поэт. Философ. Финансист. Я просто рассуждаю, прислушиваюсь к сигналам из космоса и угадываю.
8) 8) 8)
https://nikolamotor.com/
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8439
З нами з: 14.11.11
Подякував: 353 раз.
Подякували: 4054 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 09:06

  Replay написав:St/2
В среду пройдет экспирация...

до среды откатить должны, где-то на 3450 а то и 3480 даже.
Может Трамп договорится или ещё что, но судя по всему, вполне таки реально.
Увидим в понедельник, уже на азии ясно будет.
Кстати, уже растём, зеленая дневная будет, возможно.
Лой не обновили, может и конец коррекции быть.

Лой не обновили (3,340.97), а то план на понеділок був би дуже зрозумілим! :)
Так що дійсно будемо спостерігати...

Про що Трамт там договориться? Про додаткові стимули?
- Читав, шо по стимулам не домовились. Здається лити немає чого...
change_pm
 
Повідомлень: 2156
З нами з: 03.02.16
Подякував: 61 раз.
Подякували: 490 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 13:58

Чи будуть стимули?

Expect 2 'major waves' of unemployment if D.C. gridlock continues, Obama economic advisor says
In recent days, the window of opportunity for additional coronavirus stimulus has gradually closed more and more as Republicans and Democrats continue talking past each instead of negotiating.
On Friday Senate Majority Leader Mitch McConnell added to the sense that a deal was unlikely, reportedly saying: "I wish I could tell you we were going to get another package, but it doesn’t look that good right now."
Many are now trying to assess what the economy will look like if – as is now expected – Washington simply passes a bill to avoid a government shutdown and then leaves town until after the Nov. 3 election.

https://finance.yahoo.com/news/expect-t ... 15810.html

Імхо, стимулів не буде...
change_pm
 
Повідомлень: 2156
З нами з: 03.02.16
Подякував: 61 раз.
Подякували: 490 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 14:00

Айрмакс...фор ю...

Tesla Stock Crash Targets $75.00

https://finance.yahoo.com/news/tesla-st ... 19343.html
change_pm
 
Повідомлень: 2156
З нами з: 03.02.16
Подякував: 61 раз.
Подякували: 490 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 14:16

change_pm Стимулы есть, их не может не быть.
Вы их, не замечаете.
Например, в пятницу - лили фунт и заходили через бакс в фонду.
Общеозвученные причины падения фунта, дескать Брексит жесткий и т.д., но что на самом деле происходило, достаточно посмотреть на остальные пары, да вот на канадца.

Мы, наблюдаем согласованные попытки "всего мира", спасти мировую экономику.
То, что США в основе мировой экономики, никем не оспаривается.
Спасаем Америку.

Не люблю озвучивать прогнозы, т.к. всё может измениться по ходу торгов.
Однако, предварительно, ожидаю роста, мощнейшее сопротивление - около 3100, но для этого - надо пройти 3266.
Таким образом, на начало недели, ожидаю рост от 3266 до 3408.
Альтернатива, рост до 3408, после падение на 3266.
Открытие уже покажет, что и как.
Уже на неделе, после экспиры - превалирует сценарий роста.
Торговать сейчас, нужно в течение дня, т.к. ситуация непрерывно меняется и риски резких движений - огромны.
Востаннє редагувалось Replay в Суб 12 вер, 2020 14:17, всього редагувалось 1 раз.
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2151
З нами з: 20.06.08
Подякував: 131 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 14:16

  change_pm написав:
Tesla Stock Crash Targets $75.00

https://finance.yahoo.com/news/tesla-st ... 19343.html

Я не такой агрессивный, мое дно - 100 за акцию.
airmax78
 
Повідомлень: 36058
З нами з: 25.10.12
Подякував: 886 раз.
Подякували: 4264 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 14:22

change_pm Лой недели был 3293 где-то, лень точно смотреть.
Вот его, не обновили!
Пока его не обновят, говорить о Обвале -некорректно.
тренд - восходящий, если что, сохраняется!
Ниже 3200 пройдут, будет вероятность смены тренда выше.
3100 прошивают, Обвал на массовом закрытии лонгов! :D
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2151
З нами з: 20.06.08
Подякував: 131 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 14:33

  change_pm написав:
Tesla Stock Crash Targets $75.00

https://finance.yahoo.com/news/tesla-st ... 19343.html


Я зарёкся слушать этих болтунов.
Есть большой опыт и набитые шишки.
Часто склонен действовать с точностью до наёборот. 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8439
З нами з: 14.11.11
Подякував: 353 раз.
Подякували: 4054 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 47484950>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.