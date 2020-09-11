Додано: Суб 12 вер, 2020 00:48

trololo написав: Уверен, что у водородного транспорта перспектив больших нет. Слишком напряжное хранение и транспортировка самого мелкого атома во вселенной да ещё и под приличным давлением Уверен, что у водородного транспорта перспектив больших нет. Слишком напряжное хранение и транспортировка самого мелкого атома во вселенной да ещё и под приличным давлением

Этого не знает никто. Западное побережье уже лет десять ездит на водороде. Когда-то меня тут называли сумасшедшим, когда я говорил о сланцевом гаазе и особенно о сланцевой нефти. Особенно рыготали руссишешвайны. Я тогда жил в Америке и платил зимой за газ $300+ и буквально через два года, благодаря материализации этого сланца, я уже платил по $70.Всего два года и новая эпоха. Огромный путь от идеи до её практической реализации.Технология электроводородных авто уже есть и надо просто угадать или вычислить, которая из компаний реализует её наилучшим образом и станет лидером.Это тоже непростая задача.Вы в большинстве технари, вы и вычисляйте.А я по специальности диверсант. И по жизни гуманитарий. Поэт. Философ. Финансист. Я просто рассуждаю, прислушиваюсь к сигналам из космоса и угадываю.